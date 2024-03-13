İstanbul’da temel gıdada yüzde 25 indirim

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul PERDER üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere Ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe yüzde 25'e varan indirim yapacaklarını bildirdi.

Faruk Güzeldere, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini ifade ederek, kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını söyledi.

VATANDAŞI DESTEKLEYECEĞİZ

Ürün fiyatlarının üreticiden lojistiğe kadar birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan Güzeldere, şunları söyledi: "Tüketicilerimizin enflasyon karşısında dirençli kalabilmesine katkı sağlamak için tüm Türkiye olarak topyekun mücadele etmeliyiz. Vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları daha da anlamlı kılmak adına tüm sektörlerden aynı özveriyi bekliyoruz. Özellikle üretici ve tedarikçi firmaların ramazan ayı sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemeleri gerekir."

BÜTÇEYİ ZORLAMAYACAK

Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunlarının bulunmadığını ifade eden Güzeldere, tüketicilerin kampanyayı geçici görerek, arz talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamamaları gerektiğini kaydetti. Güzeldere, "Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaç duyduğu her gün alışveriş yapabilir. Kampanyalarımız her gün devam edecek olup kampanyalı ürün fiyatlarını da her gün raflarda göreceklerdir" şeklinde konuştu.

Kıyma 314 TL kuşbaşı 344 TL

Marketlerdeki fiyat istikrarını sağlamanın ve tüketicilerin rahat bir Ramazan geçirmesini temin etmenin öncelikleri olduğunu belirten Faruk Güzeldere, TPF çatısı altında tek yürek olmaya devam edeceklerini söyledi. Güzeldere, ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokolle Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam ettiklerini belirtti.







