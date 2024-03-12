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Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari açıktaki iyileşme beklentilerin üzerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir" dedi.

14:28 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 14:52 - 12/03/2024 Salı
DHA
Mehmet Şimşek (Arşiv)
Mehmet Şimşek (Arşiv)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

  • "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.

  • Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.

  • Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.

  • Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."





#Mehmet Şimşek
#Ekonomi
#Cari Açık
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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