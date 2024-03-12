Bakan Şimşek: Cari açıktaki iyileşme beklentilerin üzerinde

"Emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Ocak 2024'te emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ek zam beklentisi artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Emekli maaşlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli değil. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi. Peki emekliye seyyanen zam son dakika gelecek mi? Temmuz'da emekliye seyyanen zam gelecek mi?