Bakan Şimşek: Cari açıktaki iyileşme beklentilerin üzerinde

Mehmet Şimşek (Arşiv)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:
- "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.
- Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.
- Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.
- Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır."
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2 saat önce