Ekonomi İstihdamda hedefi aştık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdamda hedefi aştık

Bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefi koyan İŞKUR, ocak-kasım döneminde özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Hedefimiz 2022’de işsizliği tek haneye düşürmek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu sene 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. İstihdam seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdüren kurum, kendisine bu yıl 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirme hedefi koymuştu. Bu senenin ocak-kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, böylece geçen yılın aynı dönemine göre istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı.

Zehra Zümrüt Selçuk

KADINLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ YÜZDE 19 ARTTI

İlk kez 2017’de bir yılda 1 milyon istihdam rakamını aşan kurum, son rakamlar ile 10 senede 7,5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı. Ocak-kasım döneminde istihdamına aracılık edilenlerin 930 bin 328’i erkek, 454 bin 357’si kadınlardan oluştu. Kadınların işe yerleştirilmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı. Genç işsizlerin istihdamına ağırlık veren kurumun, iş sağladığı kişilerden 471 bin 391’i gençlerden oluştu.

İŞ GÜCÜNE KATILIMDA BİRÇOK ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTIK

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005’te 21,7 milyon olan iş gücünün bugün 33 milyonu aştığını, yüzde 45 olan iş gücüne katılım oranının yüzde 54’lere ulaştığını belirtti. Türkiye’nin, iş gücüne katılım oranındaki artış açısından birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çeken Selçuk, “İş gücü piyasasının bütün aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işverenlerimize, iş arayanlarımıza ve öğrencilerimize ulaştık. İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlı ve kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Hedefimiz 2022’de işsizliği tek haneye düşürmek” değerlendirmesinde bulundu.

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