Ekonomi İTOdan üretim için kredi talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO’dan üretim için kredi talebi

İstanbul Ticaret Odası artan kredi talebinin üretime dönük olması için talepte bulundu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Şimdi kredilerin, daha çok ve ağırlıkla üretime ve yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aralık ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, düşen fazilerle birlikte artan kredi talebinin üretim yatırımına dönüşmesi için çağrıda bulundu.

Şekib Avdagiç

YÜZDE 5 BÜYÜMEK İÇİN ÜRETMELİYİZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin hükümet ve özel sektör olarak büyüme ve gelişme hikayesini birlikte yazacağını vurgulayarak, "Türkiye, her sene yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlamak zorundadır. 2020 yılında da yüzde 5 büyümeyi temin etmek için itici gücümüz, tüketimden ziyade üretimdir, yatırımlardır. Bunu başarmak zorundayız. Sadece tüketimde kalırsak, başkasının ürettiklerini tüketen büyük bir piyasa oluruz. Büyüme hedeflerimizi tutturamayız. Bu durumda da bütçe hedeflerimiz tutmaz" diye konuştu. Kredilerde son aylarda yaşanan artışın ekonomiyi canlandıran bir unsur olduğunu belirten Avdagiç, "Şimdi kredilerin, daha çok ve ağırlıkla, üretime ve yatırıma yönelmesi, ekonomimizin geleceği için bize güven verecektir. Bu yüzden Hükümetimizden 2020 yılında yatırıma ve üretime yönelik kredileri, uygun faiz oranlarıyla, artırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 4,5 ŞART

  • Şekib Avdagiç, 2018'in son çeyreğinde başlayıp, 2019'un üçüncü çeyreğinde sonlanan üç çeyreklik daralma döneminin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: "3. çeyrekten itibaren Türkiye ekonomisi, yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girdi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Yeni Ekonomi Programımızda (YEP) hedeflendiği gibi 2019'da yıllık yüzde 0.5 büyümeyi yakalamamız bizim için çok önemli. Bunun için de son çeyrekte yüzde 4,5 büyümeye ulaşmamız gerekiyor. İnanıyorum ki, Türkiye ekonomisi bu büyüme trendini sürdürüp son çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacak. Zaten veriler de bu yönde. 2020'nin dört çeyreğinin 4'ünde de mevcut ekonomik performansımız sayesinde pozitif büyüme yaşamayı bekliyoruz. Yıllık büyüme oranında, YEP hedeflendiği gibi yüzde 5 büyümeyi yakalamamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır."

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