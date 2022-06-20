Kaçak elektrikle mücadeleye karşı dron filosu kurdu

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımına karşı havadan denetime imkan veren beş drondan oluşan filo oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, filoya son katılan dronun havada kalma süresi daha uzun ve gece görüş özelliği bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Enerji Kayıpları Müdürü Yusuf Berus, kaçak elektrikle mücadelede dron teknolojisinden yararlanmaya 2020 yılında başlandığına belirterek, "Dronlar havadan denetime imkanı verdiği için personelin saldırıya uğrama riski de bulunmuyor. Kaçak elektrik denetimlerini engellemek için çoğu zaman yollar kapatılıyor, kaçak bağlantılar birçok farklı yöntemle gizleniyordu. Dron filomuz sayesinde abonesiz kullanım yapılan trafoların ve harici trafoların tespitinde büyük kolaylık sağlanacak. Fider bazlı saha kontrollerinde de iş gücü verimi artarken, maliyetler düşecek. Envanterinde bu düzeyde ileri teknoloji dron bulunan ve yüksek sayıda kullanıcıları bulunan başka bir dağıtım şirketi yok. Özellikle kayıp kaçak ile mücadelede teknolojinin bize sağladığı tüm imkanlardan faydalanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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