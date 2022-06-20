Gittigidiyor kapandı mı, neden kapanıyor? eBay açıklama yaptı!

Gittigidiyor kapanacak mı? sorusu ABD'li e-pazaryeri işletmcisi eBay'ın açıklaması ile gündeme geldi. eBay, 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor'un Türkiye faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor’u kapatacağını duyurdu. GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay’e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırmıştı. 2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

Gittigidiyor’dan yapılan açıklama şöyle;

eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

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Şirketten yapılan açıklamada “Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda” ifadeleri kullanılırken Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi firmaların sektörler öncülüğünün artması nedeniyle bu kararın alınmış olabileceği tahmin ediliyor.