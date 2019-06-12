Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Türkiye'de, 500 bin aile tarafından 700 bin hektar alanda fındık üretiliyor. Dünya fındık ihracatının da yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'den; AB ülkeleri, Asya, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Uzak Doğu, Pasifik ülkeleri gibi 110'dan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Üretilen fındık, Karadeniz'de fabrikalarda çalışan yaklaşık 25 bin dolayında kadın işçi tarafından işleniyor.

'CİDDİ İSTİHDAM OLUŞACAK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık işlerinde çalışan kadın işçilerinin büyük emek sarf ettiklerini belirterek, "Kadın işçiler bahçede hasadın yanı sıra fabrikalarda da çalışarak ekmeğini kazanıyor. Biz eğer fındığı hammadde değil, mamul madde olarak satmayı planlarsak, yöremizde istihdam daha fazla artacaktır. Bununla alakalı fabrikalar, işletmeler ve yatırımlar çoğalacak. Bunların çoğalmasının sonucunda da ciddi istihdam oluşacak. Fındık kırma fabrikalarının yanında çikolata ve diğer mamul fabrikalar ne kadar fazlalaştırılırsa fındıktan gelir artacak. Böylece hasatta olduğu gibi fabrikalarda çalışan işçi sayısı da yükselecek" dedi.

'BÖLGEMİZDE GÖÇÜDE AZALTABİLİRİZ'

Fındıkta istihdamın daha da artırılmasıyla Karadeniz'de göçün önlenebileceğini, bunun için de mutlaka hükümetin 'Milli Fındık Politikası'nı oluşturması gerektiğinin altını çizen Atakan Akça, "Talep ettiğimiz bu yapılacak çalışmalar sonucunda fındığın geleceği daha da iyi olacaktır. Fındıkta istihdam artarsa insanlar göç etmez. Özellikle bölgemizde göçü de azaltabiliriz. Fındığı mamul haline getirecek fabrikalar ne kadar artarsa istihdam da artar. Çiftçi de çiftçiliğini yapacak, fındığıyla uğraşacak. Fındığın hem verimi ve kalitesi artacak hem de ihracatı. Fındıkta dışarıya satış zaten var. Mamul olarak 500 bin ton civarında satılıyor. Zaten büyük bölümünü çikolata fabrikaları alıyor. Burada fındığı işleyecek, fabrikalar kuracak iş adamlarımıza imkan sağlarsak bunları zaten yaparız. Böylece iç tüketim de artar" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva’ yeni adı Haremtepe köyünde bulunan ve Rize’deki diğer çay bahçelerine nazaran daha düzgün bir görüntüsü olan çay bahçesi her gün yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yayılan ve şimdilerde Rize’ye gelen herkesin uğrayarak fotoğraf çektirdiği Kenan Çiftçi’ye ait çay bahçesinin ortasında yöre mimarisine uygun da bir ev bulunuyor. Turistlerin fotoğraf için tercih ettiği çay bahçesi adeta ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Aslen Rizeli olan ve Çeçeva’daki çay bahçesini sosyal medyadan keşfettiğini dile getiren Ali Pakoğlu “Burayı sosyal medyada gördüm. Çok hoşuma gitti bende gelip görmek istedim. Gerçekten yapan kişi uğraşmış, eline sağlık. Bütün çay bahçelerinin aslında böyle olması gerekiyor, daha iyi bir çay alabilmek için” ifadelerini kullandı. Düzeni ile dikkat çeken çay bahçesini sosyal medyada gören Songül Demirel ise tatil için geldiği Rize’de her yere hayran kaldığı gibi Çeçeva’ya da hayran kaldığını dile getirerek “Harika bir yer, yani sonsuzluk hissi var. Biz İstanbul’dan geliyoruz. Her gün biraz daha hayran kalıyoruz. İnternette gördük, arkadaşım var Rizeli, o da bize anlattı... Rize’nin her yeri zaten çok güzel, buraya da bayıldık. Buraya herkesi davet ediyorum. Muhteşem bir duygu. 9 gündür bu topraklardayız, her gün yüzümüz gülüyor” dedi. Çay bahçesinin hasat ve bakım olarak diğer çay bahçelerinden farklı olduğunu ve bunun turistler için görülmeye değer bir yer olması için yettiğini ifade eden Vildan Karakurt ise “Burası Çayeli’nin çok özel bir çay bahçesi, görülmeye değer... Zaten kesim olsun, bakımı olsun, tüm çay bahçelerinden daha farklı duruyor. Mutlaka gelip görülmesi gerekiyor. Sosyal medyadan duydum öyle geldim. Zaten bende Çayeliliyim” şeklinde konuştu. Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi Sosyal medya paylaşımları ile meşhur olan Rize'nin Çayeli ilçesindeki çay bahçesi yaz sezonunun açılmasıyla yeniden turistlerin uğrak mekanı halinde geldi. BiP'te paylaş

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