Türkiye kuru meyvelerin ihraç fiyatında belirleyici olacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin kuru meyveler ve fındık sektörlerinde dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkesi olduğunu, bu gücün böylesi uluslararası platformlarda dile getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru meyve sektöründe fiyat istikrarının sağlanması için geçtiğimiz yıllarda alım yaptığını hatırlatan Pakdemirli, TMO’nun kuru meyve alımı yapması konusunda çalışmaların yapıldığını, sürdürülebilir bir üretim ve ticaretin sağlanması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"KENDİNİZİ SEVİYORSANIZ KURU MEYVE TÜKETİN"

Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’ne misafir konuşmacı olarak katılan ünlü kalp doktoru Mehmet Öz ise, kongre tarihine geçen bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlıklı bir yaşam için insanın kendisini sevmesi ve kendine iyi bakması, egzersiz yapması, yeterli uyuması ve işlenmiş gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade eden Dr. Öz, katılımcılara sağlıklı kuru meyveler tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Ünlü doktor, 21. yüzyıl insanının yaşlanmayı geciktirmek ve 100 yaşın üzerinde yaşamak istediğini, gıda tüketiminde tercihini buna göre yaptığını dile getirdi. Kuru meyvelerin faydalarını anlatan Öz, "Kuru meyve şeker muhteviyatını dengeliyor, kuru yemiş diyetleri obeziteyi minimize edebiliyor, kolesterole iyi geliyor, kemik gelişimlerinde çok faydalı. Kuru meyveyi doğru zaman planlayıp tüketirsen zayıflarsın, kalori değeri tatmin duygusu daha az yiyerek zayıflamış oluyorsun. ’Ben yaşlı değilim ve de yaşlanmak istemiyorum’ diyor bu yüzyılın tüketicileri. Daha uzun yaşamak için neler yiyoruz diye bakıyor insanlar. Kayısı, kuru üzüm, incir burada öne çıkıyor. Kuru meyveler ve tabii ki sürdürülebilirlik çok önemli" diye konuştu.

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"TÜKETİMİ ARTIRMALIYIZ"

Kuru meyve üreticilerine ve ihracatçılarına da tavsiyelerde bulunan Dr. Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuru meyve tanıtımlarımızı duygularımızı da katarak anlatıp tanıtmak, tüketimi artırmalıyız. İnsanlar insan sağlığına uygun, ilaç kalıntısız, temiz ürünler yemek istiyorlar ve etiketlerine bakıyorlar. Sosyal medya ile insanları tüketim toplumu haline getirmeliyiz. Üretim yaparken, yaşadığımız dünyayı da temiz tutmamız gerektiğini unutmamalıyız."

"SEKTÖRE BÜYÜK GÜÇ VERDİ"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği en üst istişare organı olan Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’nde Türkiye’nin Tarım ve Orman Bakanı düzeyinde temsil edilmesinin sektöre büyük güç verdiğini kaydetti. Türkiye’nin kuru meyve üretim ve ihracatındaki dünya liderliğini fiyat politikalarının belirlenmesinde de göstermesi için çaba gösterdiklerini anlatan Celep, “Türkiye’ye yıllık ortalama 1 milyar dolar döviz kazandıran çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirden daha fazla döviz kazanmamız için alivre satışların önüne geçmemiz gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin ve TMO’nun oyun kuruculuğu ile bu sorunun üstesinden geleceğiz. 2017-18 sezonunda TMO 5 bin ton kuru üzüm alarak Türk üzüm üreticisinin ürününün 4 liradan 6-7 TL bandına taşınmasını sağladı, ülkemiz 100 milyon dolar daha fazla döviz elde etti. Bizim görevimiz ithalatçıların daha ucuza Türk üzümünü almasına aracılık etmek yerine Türk üreticisinin ürününün katma değerli ihracatına aracılık etmek” dedi.

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Dünya Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’nde Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan kuru incir ile ilgili sunum yaparken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi Usta Gıda firması temsilcisi Miray Usta Olutbay da kuru kayısı ile ilgili bir konuşma yaptı. Dünyada faaliyet gösteren birliklerin temsilcilerinin bir araya geldiği Inter Global Board Meeting toplantısında da EİB’den Ece Tırkaz, EİB’nin çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Kuru ve kabuklu meyvelerin kaderinin belirlendiği INC Kongresi’ne Türkiye’den Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ve 120 sektör temsilcisi katıldı.

İLK PAZARLAMA FAALİYETİ ABD'DE

Öte yandan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Turkish Dried Fruits isimli URGE Projesi katılımcısı 8 firma, ilk pazarlama faaliyetini INC Kongresi kapsamında ABD’de gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinin Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğinde hayata geçirdiği “Organik Sektörünün Tanıtımı, Tanınırlığının ve Güvenirliğinin Arttırılması Projesi” de INC Kongresi’nde açılan stant ile tanıtıldı. Türk kuru meyvelerinin daha katma değerli şekilde değerlendirilmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve TMO yetkilileri ile Ege İhracatçı Birlikleri’nde sektör paydaşlarının bir araya gelmesi konusunda da mutabakata varıldı.

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FOTOĞRAF 13 Pişmaniye ile adı özleşen Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki imalathanelerde bayram telaşı yaşanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pişmaniyenin tüketiminin Ramazan Bayramı ile büyük oranda artması bekleniyor. Yoğun talebi karşılamak adına Kocaeli genelinde 15 imalathanede yapılan üretimin kapasitesi arttırılarak, her gün yaklaşık 10 ton pişmaniye piyasaya sunuluyor. İsot, nane ve limon aromalı farklı çeşitlerdeki pişmaniyeler de vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda üretilmeye başlandı. Almanya’dan Rusya’ya, Orta Doğu’dan Amerika ülkelerine kadar birçok ülkeye de ithalat yapılıyor. Her geçen gün pişmaniyeye olan talebin arttığını söyleyen İzmit Pişmaniyeciler Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, bayram öncesinde üretimde yaklaşık 35 oranında artış olduğunu söyledi. Vatandaşlardan pişmaniyeye gelen talebin her yıl arttığını ifade eden Şahin, gelecek yıllarda pişmaniyenin bayramlarda ilk sırada tercih edilecek tatlılar arasında yer alacağına inandıklarını belirtti. ÜRETİMİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 40'I İHRAÇ EDİLİYOR: Üretilen pişmaniyelerin yaklaşık yüzde 40’ının ihraç edildiğini kaydeden Şahin, “Kocaeli’de 15 üretici firma var, ayrı noktalar için üretim yapıyorlar. Aldığımız verilere göre Kocaeli’de günlük pişmaniye üretimi 10 ton civarında... Bu üretimimizin yaklaşık yüzde 40’ı ihraç edilmektedir. Diğer yüzde 60’lık kısmı ise ülke içinde tüketilmektedir. İnşallah bu rakamları daha yüksek seviyelere çıkartıp pişmaniye kentini, pişmaniye ile özleşmiş bir kent haline getirmeye çalışıyoruz... Bunu da başaracağımıza eminim. Kocaeli pişmaniyesi çok farklı bir tadı var. Bunun sebebi suyundan mı, ustasından mı bilinmez. Farklı illerde de pişmaniye yapılıyor ama biz diğer illere gittiğimizde, İzmit pişmaniyesinin tadının farklı olduğunu herkes biliyor... Kocaeli pişmaniyesi hafif bir tatlı olduğundan, tatlı tüketmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olması gerektiğini düşünüyorum. Tadı mükemmel, ilk sıralarda yer almayı umuyoruz. Çünkü artık pişmaniye bir mücevher gibi olmuş” dedi. AİLE ZİYARETİNE GİDENLERİN YÜZDE 90'I PİŞMANİYEYE YÖNELDİ: Üretimin üç kat arttığını ifade eden Şahin, gelecek yıllarda talebin daha çok artmasını beklediklerini söyleyerek, “Bayram öncesinde üretim talepleri artıyor. Biz de gelen taleplere göre üretimimizi arttırıyoruz. Her yıl önceki yıla göre talepler artıyor... İzmit’ten diğer illere ziyarete giden herkes pişmaniye götürüyor. İnsanlar bu tatlıyı yiyebilmek için belki de bayramı bekliyor. İzmit’ten farklı illere aile ziyaretine gidenlerin yüzde 90’ı pişmaniyeye yöneldi. Üretimimiz bayrama 10 gün kala üç kat arttı. Mesailerimiz ve siparişlerimiz arttı. Bu da önümüzdeki yıllarda pişmaniyenin bayram hediyesi olarak alınacak tatlılar arasında ilk sıraya yükseleceğini gösteriyor... Değişik tatlar deniyoruz. Klasik pişmaniyeden farklı ne yapabiliriz diye denemeler yapıyoruz. Nanelisi, limonlusunu yapanlar var. Biz de farklı bir şey deneyerek isotlusunu yaptık” diye konuştu. Bayramda ağızları pişmaniye tatlandıracak Ramazan Bayramı'nda ağızları tatlandırmayı hedefleyen İzmitli pişmaniye üreticileri, yoğun talep üzerine pişmaniye üretimini yüzde 35 arttırdı. Klasik tatların yanında limon, isot, nane aromalı pişmaniyeler de bayramda ağızları tatlandıracak.

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