Kakava ateşi Edirne ekonomisini de ısıtacak: Kentte boş konaklama yeri kalmadı

Kentteki bir otelin müdürü Can Pekbaş, şenlikler nedeniyle otellerdeki doluluk oranının en yüksek seviyelere çıktığını belirtti. Şenliklere her yıl olduğu gibi bu yıl da da ziyaretçi akını beklendiğini dile getiren Pekbaş, "Çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından şenliklere bir talep var. Kakava ateşi Edirne'nin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu tarz etkinlikler kent turizmi açısından çok önemli. Ne kadar renkli geçerse Edirne o kadar çok ziyaretçi almaya devam edecektir." dedi.