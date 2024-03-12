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Ekonomi

Kalkınma ajanslarına 1 milyar 800 milyon liralık ödenek

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödeneği 1 milyar 800 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin 900 milyon liralık kısmı ajanslar arasında dağıtılacak. Bu dağılım, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile nüfus değerleri esas alınarak tespit edildi.

11:11 - 12/03/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kararla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden ayrılan transfer ödeneğinden kalkınma ajanslarına bu yıl tahsis edilecek paylara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, kalkınma ajanslarının bu yılki transfer ödeneği 1 milyar 800 milyon lira olarak öngörüldü.


Bu ödeneğin 900 milyon liralık kısmı ajanslar arasında dağıtılacak. Bu dağılım, İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile nüfus değerleri esas alınarak tespit edildi.

Bakiye ödeneğin 540 milyon lirası devam eden ve yıl içinde uygulanmaya başlanacak mali destek program yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için kullanılacak.


Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı bu ödenekten karşılanacak.

Ödeneğin 360 milyon lirası da ajansların 2023 yılındaki performansları dikkate alınarak yıl içinde Bakanlık tarafından ajanslara aktarılacak.


Bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

#Cumhurbaşkanı kararı
#Kalkınma ajansları
#Resmi Gazete
#transfer ödeneği
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