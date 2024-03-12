Kalkınma ajanslarına 1 milyar 800 milyon liralık ödenek

Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalığın olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılayamayan ajanslar için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı bu ödenekten karşılanacak.