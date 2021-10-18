Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çekerek, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." hükmünün yer aldığını belirtti.

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Bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğine işaret eden Akipek, bu doğruluk kaideleri gereğince komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

FOTOĞRAF 10 Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor. Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, öncelikle doğal gaz tesisatının sertifikalı bir firma tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Kayapınar, \"Tesisatı uygun şekilde yapılan ortam, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakikada ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve petek bağlantılarında sorun olduğu düşünülmeli ve yetkili firmaya kontrol ettirilmelidir\" dedi. Kayapınar, kombi filtrelerinin zamanla tıkanabildiği, baca veya filtrelerde oluşan tıkanıklığın daha fazla doğal gaz tüketimine neden olduğu uyarısında bulundu. Kış mevsiminden önce kombilerin yetkili servislere kontrol ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kayapınar, \"Oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı. Tüketicilerin alacağı küçük ama etkili önlemlerle doğal gaz kullanımında yüzde 20 tasarruf mümkün\" diye konuştu. Kayapınar, kombiyi evin veya işyerinin büyüklüğüne göre seçmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Kombi balkonda ise yalıtımının yapılması, sisteme antifriz konulması gerekiyor. Kombiyi evin veya iş yerinin büyüklüğüne göre seçmek de çok önemli. Kullanılan kombilerin senede bir kez bakımının yapılması cihazı uzun ömürlü kullanmaya yardımcı olurken verimli kullanmaya da olanak sağlıyor. Öte yandan yoğuşmalı kombiyle daha fazla tasarruf yapılabiliyor.\" Ortamda ısı dağılımını sağlayan radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmaması, radyatörlerin perdeyle kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Kayapınar, şunları kaydetti: \"Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli. Camlara film uygulayarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki ısının dışarı çıkmasını engelleyebiliriz. Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalıdır. Termostatik vana tercih edilmesi ise oda sıcaklığını istenilen düzeyde ayarlamaya yardımcı olur. İstenilen sıcaklıkta, sıcak suyun radyatöre geçişini kısarak kombinin daha az çalışmasını sağlayarak fazla enerji tüketiminin önüne geçebiliriz. Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 5 tasarruf yapabiliriz.\" Kayapınar, evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine sabit sıcaklıkta kalmasının daha tasarruflu bir kullanım sağlayacağına işaret ederek, \"Doğal gaz abonelerinin büyük çoğunluğu ev veya iş yerinden çıkarken tasarruf amacıyla kombiyi kapatıyor. Bu durumda, kombi soğuyan ortamı ısıtmak için daha fazla çalışır ve normalden fazla doğal gaz harcar. Kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak daha doğru\" ifadelerini kullandı. Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamanın yöntemleri Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor.

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"Doğruluk ve dürüstlük kuralları" uyarısı

Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor.

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Burada kat maliki, 'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

Bu durumlarda belediyeye de insan sağlığını olumsuz etkileyen işlem gerekçesiyle başvurulmasının çözüm olabileceğini vurgulayan Akipek, "Bunların dışında, Türk Medeni Kanunu'nda da komşuluk hukuku ayrıca düzenlenmiş durumda. Burada da komşuluk hukukuna aykırı, komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem söz konusu. Kanun gereğince yine komşunun hakkı doğuyor." dedi.

Akipek, evin boş olması, aylarca beklenmesine rağmen satılmaması ya da kiraya verilmemesi durumunda da komşuların birbirlerine fedakarlık göstermesi gerekebileceğini belirterek, "Burada sınırımız doğruluk kuralları. O noktada boş olan dairenin ısıtılmasını istemek çok mümkün olmayabilir ancak komşusuna zarar verme kastıyla dairenin boş tutulması halinde kuşkusuz yine hakimin müdahalesi istenebilir." diye konuştu

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Kat maliklerinin ellerinde bir olanak daha bulunduğunu aktaran Akipek, ısıtma sisteminin ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesinin talep edilebileceğini anlattı. Akipek, "Bu talep tek bir kat malikinden gelebilir ancak bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar almaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

HAYAT Evinizin sıcak havası kaçmasın

"Cezai işlem uygulanıyor"

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da ısı pay ölçer kullanan konutlara ilişkin, "Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor." dedi.

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Uygulamaya uyulmaması halinde cezai işlemin gündeme gelebileceğine dikkati çeken Sağır, "Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmayanlar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sağır, bazı konutlarda, sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde otomatik olarak ısıtma sisteminin devreye girdiğini kaydetti.

FOTOĞRAF 6 Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar Hüseyin Ergül, doğalgaz faturasını düşürecek bir yöntem buldu. Ergül'e göre ısı kaybının en büyük nedeni ısı geçiren camlar. Camlara balonlu naylon yapıştırılarak ısı yalıtımında yüzde elliye varan tasarruf sağlandığı belirtildi. Bu yöntem hakkında bilgi veren Hüseyin Ergül, \"Havaların soğuk olması sebebiyle evlerde kullanılan doğalgaz ya da elektrik enerjisinden tasarruf yapmak için böyle bir yöntem geliştirdik. Yapılan şey şu; nalburlarda veya diğer malzeme satıcılarında ambalaj malzemesi olarak bu satılıyor. Bunu alıyorsunuz. Önce camın ölçüsüne göre bu ürünü kesiyor, sonra suyla yapıştırıyorsunuz\" dedi. Havanın cama göre kat kat az bir ısı iletkeni olduğunu ifade eden Ergül, “Ben bunu ilk yaptığım zaman şunu gördüm ki, evde klimayı çalıştırmam gerekmedi. Bunun asıl nedeni şu; hava çok kötü bir iletken. Isı enerjisinin iletkenliği; örneğin gümüşün iletkenliği 100 kabul edilirse diğer maddelerin iletkenliği buna göre tayin ediliyor. Stabil havanın iletkenliği 1 milyonda 50, yani yüzde 100’e göre 1 milyonda 50’sini ancak iletebiliyor. Demek ki kötü bir iletken. Dışarıdaki soğuk havayı içeri almıyor, içerideki sıcak havayı da dışarıya göndermiyor. Bu özelliğinden faydalanmak istedim çünkü burada sabit bir hava var. Zarla etrafı çevrilmiş her iki yönde de. Dolayısıyla ciddi manada bir yalıtkan maddeyle kaplamış oluyorum” dedi. Araştırmacı yazar Hüseyin Ergül bu yöntem ile ısınma maliyetlerinde yüzde elliye varan tasarruf sağlanabileceğini savundu. Ergül, “Ben klimayı yakmadan da bu havada evde oturabiliyorum ya da klimayı 24 saat çalıştırıyordum, şimdi çok az çalıştırıyorum. Sabahleyin bir-iki saat çalıştırıyorum, ondan sonra çalıştırmıyorum. Bunu başkalarına da tavsiye ettim. Hatta bir-iki arkadaşın evinde yaptım. Onlar da o kadar çok faydalandılar ki, kendi komşularına söylemeye başladılar” dedi. Uygulamanın çok basit olduğunu söyleyen Ergül, “Ustaya hiç gerek olmadan bunu evde herkes yapabilir. Sonuçta bir cam ölçüsü alacaksınız, ölçüye göre malzemeyi kesiyorsunuz, bu malzeme zaten piyasada var, sonra biraz önce gösterdiğim gibi suyla yapıştırıyorsunuz hepsi bu. Şimdi bu söylediklerim aslında bugün yarın hemen yapılabilecek, her yerde yapılabilecek bir olay, ama bunun uzun vadede bir fonksiyonu var. Camlar yapılırken, binalar yapılırken ısı kayıplarını önlemek, hatta ısı ve ses iletimi için son derece fonksiyonel bir malzeme. Bunu tekrar etmek istiyorum, fonksiyonel olmasının sebebi iki tabaka arasındaki havanın stabil olması. Hava molekülleri hareket etmiyor. Hareket etmediği için de ısı enerjisini iletmiyor. Bu çok önemli. Havanın iletkenliği, söylediğim gibi, gümüşün yanında milyonda 50” dedi. Araştırmacı yazardan doğalgaz faturasını yarıya düşürecek yöntem: Kombiyi günde sadece 1-2 saat çalıştırıyorum Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacı yazar Hüseyin Ergül, kış aylarında evlerin özellikle pencerelerinden büyük ısı kaybı olduğunu ve bunun havalı önlenebileceğini ifade etti. BiP'te paylaş

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