Kamu binaları kendi enerjisini üretiyor

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi pilot olarak Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul’da 36 kamu binasında uygulandı. Proje kapsamında bina dış cephe iyileştirmesiyle; dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri yapılırken ısıtma-soğutma sistemleri değiştirilerek güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi sağlandı. Fanlar ve aydınlatma ekipmanları enerji verimliliği yönünden iyileştirilirken, yenilenebilir enerji uygulamalarından olan güneş panelleri, güneş enerjili su ısıtması, jeotermal ısı pompaları da dâhil edildi.

Program kapsamında 2 yılda ortalama yüzde 46 enerji tasarrufu sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ön planda tutulduğu kamuya ait binalarda, güneş enerji santralleri ile yaklaşık 4 bin kilovat kurulu güç elektrik üretimi sağlandı. Proje kapsamında 81 ilde yer alan kamu yapılarının enerji etüdünün projelendirilmesi, uygulaması ve enerji sürekliliğinin izlenmesi de dâhil tüm teknik çalışmalar devam ediyor.

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