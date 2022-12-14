Doğal gaz ithalatımız yüzde 10-12 düşer: Enerji açığını yenilenebilir kaynaklarla azaltıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının bu yıl daha yüksek olduğunu belirterek, “Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğal gaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur” diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye’nin geçen yıl doğal gaz tüketimi 59,8 milyar metreküp oldu. Bu tüketimin yaklaşık 21 milyar metreküpü elektrik üretmek amacıyla çevrim santralleri tarafından yapıldı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimden aldığı payın artışıyla tüketimde gerçekleşmesi beklenen yüzde 10-12 arasındaki düşüş, yaklaşık 7 milyar metreküpe denk geliyor. Bu sayede elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz miktarının 15 milyar metreküpün altına düşmesi bekleniyor. BOTAŞ’ın toptan satış tarifesi baz alındığında ise tüketimde yaşanacak 7 milyar metreküplük düşüş yaklaşık 16 milyar liranın cepte kalması anlamına geliyor.

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TÜKETİM 7 MİLYAR METREKÜP AZALIYOR

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını hızlandıran Türkiye’nin küresel enerji krizi ortamında yıllık doğal gaz tüketimini 50 milyar metreküp seviyesine çekmesi enerji ithalatının da önemli oranda azalması anlamına geliyor. Tüketimin azalması dolayısıyla ithalatta yaşanacak yaklaşık 7 milyar metreküplük düşüş ise Türkiye’nin ithal doğal gaz enerji faturasının onda bir oranında azalması anlamına geliyor.

DEPOLAR KRİTİK ÖNEMDE

Önceki günkü Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Bakan Dönmez, enerjide diğer konu başlıklarına da değindi. Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını belirten Dönmez, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyledi. Dönmez, doğal gaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik" ifadelerini kullandı.

SAROS FSRU OCAK’TA HAZIR

Türkiye’nin LNG kaynaklarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'nin (FSRU) ocakta devreye alınacağını dile getiren Fatih Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve olumlu olduğunu kaydetti.