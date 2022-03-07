Ekonomi Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
İŞ DÜNYASI

Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak. Atamalar, 10 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kamuya 419 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

  • Törende, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya, noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

Kura ile avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak.

Atamalarla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak
Şaka faciayla bitti

Şaka faciayla bitti

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.
Aydında domuz eti skandalı

Aydın'da domuz eti skandalı

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

​İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı.

​Kadın PÖH'ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor.

​Yunanistan Başbakanı Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

​Türkiye'de bulundu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü.

​Mersin'de yapılan operasyonla ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.