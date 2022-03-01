Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak

Yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor.

Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarını da kapsıyor.

Yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak

Buna göre, eğitim müfettişleri, il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlıklarında görev yapacak.

Eğitim müfettişleri başkanlıklarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim çalışmalarındaki bütünlük Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak.

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Belirlenen takvim dahilinde düzenlenecek yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. Yetiştirme programına göre verilecek eğitimler sonunda eğitim müfettiş yardımcıları denetim yapısına dahil edilecek.

Eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri arasından Başkanın önerisi ve Bakan onayıyla görevlendirilecek, aynı usulle görevden alınacak.

Sınav Kurulu oluşturulacak

Yönetmelik kapsamında yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu "Sınav Kurulu" oluşturulacak. Kurul, yarışma ve yeterlik sınavlarıyla ilgili usul ve esasları belirleyecek ve bu çerçevede sınavların yapılmasını sağlayacak.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.

Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde edenler ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.

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Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilecek.

Yazılı sınavlara katılacaklarda aranacak şartlar

Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapmakta olma veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor.

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Ayrıca yazılı sınava katılacakların yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmış, Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmaları gerekecek.

Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konuları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından ayrı ayrı belirlenecek.

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Sözlü sınav, yazılı sınavdan en az 25 gün sonra yapılacak

Yönetmelikte, yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları, yazılı sınav, sözlü sınav, yarışma sınav sonuçlarına itiraz, yarışma sınavının değerlendirilmesi, ilanı ve geçerlik süresi ile eğitim müfettiş yardımcılığına atama ve yetiştirilme konularına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Yönetmelikte, ayrıca yeterlik sınavı ve eğitim müfettişliğine atamaya ilişkin hükümlere değinildi. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren en az 25 gün sonra yapılacak.

Çalışmalar e-Teftiş modülü üzerinden yürütülecek

Rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın hedef, plan ve programları dikkate alınarak, Başkanlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda eğitim müfettişleri başkanlıklarınca ilgili yılın 15 Ağustos tarihine kadar 3 yıllık çalışma planı hazırlanarak eğitim müfettişleri başkanının önerisi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile uygulamaya konulacak.

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Yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi "e-Teftiş modülü" üzerinden yapılacak.

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi

İllerde, Bakanlığın denetimi altındaki her derece ve türdeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar tespit edilerek, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılacak.

Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında, tespitler ve elde edilen deliller düzenlenecek bir raporla yetkili mercie iletilecek.

Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak.

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"Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı" düzenlenecek

Yılda en az bir defa olmak üzere, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 81 ilin eğitim müfettişleri başkanıyla "Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı" düzenlenecek, alınan kararlar çalışmalardaki koordinasyon ve bütünlüğün sağlanmasında etkili olacak.

FOTOĞRAF 10 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokolle, \"1 Milyon İstihdam Projesi\" kapsamında yapay zekadan büyük veriye, adli bilişimden bilgi güvenliğine kadar çeşitli alanlarında meslek standartları belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlık ile MYK, \"1 Milyon İstihdam Projesi\" kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde, bilgi teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve istihdamı için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanmasına yönelik iş birliği yapılacak.<br><br> Yazılım geliştirme, sistem yönetimi, ağ teknolojileri mesleklerinde halihazırda yürürlükte bulunan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere dayalı MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak. Bu meslekler dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında, yapay zeka, büyük veri, adli bilişim, bilgi güvenliği alanlarındaki 20 pozisyon için de meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanmasına destek sağlayacak. Bilgi teknolojileri alanında ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olan \"1 Milyon İstihdam Projesi\"nde hazırlanan Kariyer Rehberi ile MYK mevzuatının tam uyumlu olmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek. Projeye dahil olan kişiler, girecekleri sınavda belge alacak<br><br>Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğindeki projeyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişiye yönelik çevrim içi eğitim platformu aracılığıyla mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitim alan bireylerin, sınav ve belgelendirme süreçlerinin yürütülerek uluslararası geçerliliği olan \"mesleki yeterlilik belgesi\"ne ulaşması ve akabinde bireylerin öz geçmişlerini oluşturarak işverenlerle buluşmasının sağlanması hedefleniyor.<br><br>Projede bulunan 23 pozisyon için hazırlanarak kullanıma sunulan 180 eğitimle de desteklenecek süreçte tüm adaylar ilgili alanlarda MYK belgelendirme işlemlerine yönlendirilecek. Kayıtlı işverenler bu belgeleri işe alımda kriter olarak kullanabilecek<br><br>Projeyle kayıtlı işverenlerin de istihdam süreçlerinde bir kriter olarak kullanacağı şekilde belgelendirme çalışmalarına adayların yönlendirilmesi süreci yakın zamanda başlayacak. İlk etapta bu alanlarda mesleki eğitim programlarını tamamlayan vatandaşların ulusal yeterliliklere dayalı yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönlendirilmesi sağlanacak ve başarılı olanlar \"MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi\"ni almaya hak kazanacak.<br><br>Böylelikle dijital dönüşümün gerektirdiği mesleklerde de uzman ve belgelerle yetkinliği kanıtlanmış insan kaynağı oluşturulacak. '1 Milyon İstihdam Projesi' kapsamındaki meslekler standarda kavuşacak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokolle, "1 Milyon İstihdam Projesi" çerçevesinde bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı amacıyla iş birliği süreci başlatıldı. Proje kapsamında, halihazırda meslek standardı bulunan yazılım geliştirme, sistem yönetimi, ağ teknolojileri dışında, yapay zeka, büyük veri, adli bilişim, bilgi güvenliği alanlarında 20 farklı pozisyon için meslek standardı belirlenecek. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel sektörde çalışmak isteyen vatandaşlar için yeni bir personel alımı yapacak. <br><br>Geçen ay 112 bin 992 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da, halen 70 bini aşkın açık iş bulunuyor. LİSTE BAŞI MESLEKLER<br><br><br>En çok 13 bin 336 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 52 kişiyle temizlik görevlisi, bin 725 kişiyle makineci (dikiş), bin 644 kişiyle satış danışmanı ve bin 352 kişiyle garson takip ediyor. İŞKUR'a Ocak ayında 158 bin 425 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 99.7'si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı. Kurum, geçen ay yüzde 65.4'ü erkek, yüzde 34.6'sı kadın olmak üzere 112 bin 992 kişiyi iş sahibi yaptı. En fazla işe yerleştirme satış danışmanı veya uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu. İSTANBUL İLK SIRADA<br><br><br>İstanbul, 16 bin 200 kişi ile Ocak'ta işe yerleştirmenin en çok olduğu il oldu. İstanbul'u 8 bin 864 ile Konya, 8 bin 323 ile Kocaeli, 7 bin 902 ile Ankara ve 4 bin 856 ile İzmir takip etti. Ocak ayında en az işe yerleştirme ise Hakkari, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli'de gerçekleşti. İŞKUR'A BAŞVURU NASIL YAPILIR?<br><br>İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. 19 BİN KİŞİYE KURS<br><br><br>İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı, Ocak'ta 2021'in Aralık ayına göre yüzde 0.4 artarak 3 milyon 184 bin 738 kişiye ulaştı. İşsizlerin yüzde 50'sini erkek, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu. Kurum, Ocak'ta işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kursları gibi aktif işgücü piyasası programları kapsamında, 5 bin 784 program düzenledi. Bu programlardan toplam 19 bin 760 kişi faydalandı. Ocak'ta mesleki eğitim kursları arasında en fazla kursiyer, dokuma, konfeksiyon ve makineci, yazılım geliştiriciliği, modelist yardımcılığı kurslarında yer aldı. 70 bin işçi alınacak: İş arayanlar bu fırsatı kaçırmayın İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama aracılık etmeye devam ediyor. İŞKUR programıyla geçtiğimiz ay 112 bin 992 kişi iş sahibi oldu. En çok satış danışmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisinin işe alımı yapıldı. Şimdi ise 70 bini aşkın işçi aranıyor. Vatandaşlar 'İŞKUR işçi alımı var mı, İŞKUR'dan eleman alımı nasıl olur, internet üzerinden İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır, 2022 İŞKUR başvuruları ne zaman?' gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

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FOTOĞRAF 12 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi. Adaylar tarafından 'Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? sorularının yanıtı merak edilmeye başladı. İşte merak edilen detaylar... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklama şöyle:<br><br>\"Adalet Bakanlığı’na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır.<br><br>Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. <br><br>Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.\" Alınacak personelin birimlere göre dağılımı... Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Yeni alımlar için başvuru şartları henüz açıklanmadı. Son alımlarda açıklanan başvuru şartları şu şekilde:<br><br>a) Türk Vatandaşı olmak,<br><br>b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,<br> c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,. d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,<br><br>e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,<br> f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,<br><br>g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) hemşire ve sağlık teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)<br> Binlerce personel alınacak: Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından çok önemli bir açıklamada bulundu. Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda kadro dağılımına ilişkin tablo da yayınlandı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar... BiP'te paylaş

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