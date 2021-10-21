Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram altın 542 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 542 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,42 artışla 542,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 878 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 592 liradan satıldı.

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Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları: Gram altın 542 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 878 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 592 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,00 529,20 541,80 542,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.487,00 3.508,00 3.571,00 3.592,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 482,60 486,60 494,30 498,30
  • Lira(Tam) Ziynet 3.408,00 3.428,00 3.490,00 3.510,00
  • Yarım Ziynet 1.704,00 1.714,00 1.745,00 1.755,00
  • Çeyrek Ziynet 852,00 857,00 873,00 878,00

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