Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 542 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 878 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 592 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,42 yükselişle 542 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 529,00 529,20 541,80 542,00
- Cumhuriyet Ata Lira 3.487,00 3.508,00 3.571,00 3.592,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 482,60 486,60 494,30 498,30
- Lira(Tam) Ziynet 3.408,00 3.428,00 3.490,00 3.510,00
- Yarım Ziynet 1.704,00 1.714,00 1.745,00 1.755,00
- Çeyrek Ziynet 852,00 857,00 873,00 878,00