Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram altın 542 lira oldu

AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'faiz indirimi' açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararına ilişkin, 'Bu kararlar sonrasında dolar ya da döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil uzun vadede Türk ekonomisine neler getiriyor, buna uzun vadede bakmak lazım' dedi.