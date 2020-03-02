Kapalıçarşı'da altın günü düşüle tamamladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113'e ulaştığını açıkladı. Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti. İki saatte 10 bin 337 kişi sınırı geçti.