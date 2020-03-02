Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,12 azalışla 319,10 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 319,10
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.123,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.074,00
  • Yarım Ziynet 1.037,00
  • Çeyrek Ziynet 519,00

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