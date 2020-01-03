Ekonomi Kapalıçarşıda altın haftayı yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,50 artışla 297,30 liradan tamamladı. Buna göre çeyrek altının fiyatı 483 lira olurken, tam altının fiyatı ise 1.933 lira oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.979,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 297,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 297,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.979,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 275,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.933,00
  • Yarım Ziynet 967,00
  • Çeyrek Ziynet 483,00

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