Kapalıçarşı'da altın haftayı yükselişle kapattı

Ekonomi

Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Avukatlara 2020 yılı içinde hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi. Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 900 lira, tüzük, yönetmelik, vasiyetname hazırlanmasında ücret 2 bin 370 lira olacak.