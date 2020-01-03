TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı.
Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.
#TürkiyeninOtomobili’nin markalaşma süreci nasıl ilerleyecek?#TürkiyeninMobiliteMarkası#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Ypic.twitter.com/8Sqx11xYbQ
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 3, 2020