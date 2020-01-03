Ekonomi TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı
OTOMOTİV

TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.

Haber Merkezi İHA
TOGG’dan markalaşma adına paylaşım.
TOGG’dan markalaşma adına paylaşım.

Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı.

Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.


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