Kapalıçarşı’ya anjiyo

Gerçekleştirilen çalışmaların önemli sac ayaklarından biri olan altyapı çalışmalarının yıl sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor. Tarihi yapının zeminindeki kaçak sulardan kaynaklanan sıvılaşma, yer yer tabanda çökmelere neden oluyordu. Altyapının sökülüp yeniden yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İSKİ) iş birliği ile başlayan projede sona gelindi.

YÜZDE 98’İ TAMAMLANDI

Altyapı çalışmalarının büyük bir hassasiyet ve özenle devam ettiğini belirten Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, su kanallarının tamamiyle temizlendiğini ifade etti. Kurtulmuş, ufak çaplı çalışmalauın ve düzenlemelerin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve projenin yıl sonunda tamamlanacağını aktardı. Kurtulmuş, “İSKİ çalışmaları yüzde 98 oranında tamamlandı. Artık sona geldik diyebiliriz” diye konuştu.

ANJİYO TEKNİĞİ KULLANILDI

İBB ve İSKİ tarafından yürütülen altyapı ihya projesinde çok özel bir teknik kullanıldığını ifade eden Kurtulmuş, “İSKİ boruların içine stent yerleştirerek atık su, temiz su ve yağmur suyu kanalları temizledi. Aynı insan vücuduna uygulanan anjiyo yöntemi gibi bir yol izlendi” dedi. İSKİ’nin izlediği yöntem sayesinde büyük bir maliyetinde önüne geçildiğine dikkat çeken Kurtulmuş, hiçbir boru değişimi olmadan bu işlemlerin yapıldığını ve İBB’nin de buna büyük destekleri olduğunu aktardı. Kullanılan sistem sayesinde tarihi dokuya en ufak bir hasar oluşmadığını belirten Kurtulmuş, çalışmalar sırasında önceliğin bu olduğunu vurguladı.

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MAĞDURİYET SEBEBİYLE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çalışmalara gerek görülme sebeplerini de anlatan Başkan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Eskiden sağanak yağmurda ve olumsuz hava şartlarında Kapalıçarşı’nın yüzeyi oluk oluk su oluyordu. Bu hem esnaf açısından hem de ziyaretçiler özellikle de turistler açısından mağduriyetin yanı sıra kötü bir izlenim oluşmasına neden oluşmasına yol açıyordu. Hem de Kapalıçarşı zeminindeki kaçak sulardan kaynaklanan sıvılaşma, yer yer tabanda çökmelere neden oluyordu. Bunun önüne geçmek ve konfor ortamını oluşturmak amacıyla bu çalışmalara başladık. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sağanak yağışlarda da test etme imkanımız oldu. Sorun oluşturacak bir durum yaşanmadı.”

Fatih Kurtulmuş

ÖZEL KANUNLA İZİN ÇIKARDIK

Kapalıçarşı’nın restorasyon çalışmaları için özel kanun çıkarıldığının altını çizen Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, 5366 sayılı kanunda bu tamirat için eklenmiş madde olduğunu ve bunun bir benzerinin Türkiye’de bulunmadığını söyledi. Çalışmalarda önemli bir görev üstlenen İSKİ ile bağlantı kurulma sürecine de değinen Kurtulmuş, organizasyon tarafının Fatih Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirtirken, “Sayın Mustafa Demir’e çok teşekkür ederim. İBB’yi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü projeye dahil ederek özel bir yapı oluşturdu ve işimizi çok kolaylaştırdı” şeklinde konuştu.