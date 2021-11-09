Ekonomi Karadeniz somonu ihracatından yaklaşık 121 milyon dolar gelir sağlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz somonu ihracatından yaklaşık 121 milyon dolar gelir sağlandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Su Ürünleri Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Türkiye'den 2021 yılının 10 aylık döneminde 21 bin 111 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 120 milyon 946 bin 674 dolar gelir elde edildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Karadeniz somonu ihracatından yaklaşık 121 milyon dolar gelir sağlandı
Arşiv

DKİB Su Ürünleri Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yaptığı yazılı açıklamada, Türk somonu ihracatında bu yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 141, değerde ise yüzde 200 artış yaşandığını aktardı.

Toplam 20 ülkeye ihraç edilen Karadeniz somonunun yüzde 80'lik kısmının 16 bin 706 ton karşılığı 96 milyon 517 bin 857 dolarla Rusya'ya gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, bu ülkeyi 11 milyon 225 bin 873 dolarla Vietnam, 3 milyon 670 bin 262 dolarla Japonya'nın izlediğini aktardı.

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Kobya, söz konusu dönemde Doğu Karadeniz'de yer alan Trabzon ve Rize'den 6 bin 177 ton somon karşılığında 32 milyon 89 bin 180 dolar kazanç elde edildiğine dikkati çekerek, miktarda yüzde 70, değerde ise yüzde 98 artış yaşandığını ifade etti.

Türk somonu olarak adlandırılan Karadeniz somonunun yurt dışından çok fazla rağbet gördüğünün altını çizen Kobya, ihracatçıların talebi karşılayamadığını belirtti.

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