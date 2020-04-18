Koronavirüs Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor Koronadan dolayı somon balıklarına talep arttı
TÜRKİYE

Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor: Koronadan dolayı somon balıklarına talep arttı

Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor: Koronadan dolayı somon balıklarına talep arttı

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen soman balıkları, içerisinde ciddi antioksidanlar bulundurduğu için korona nedeniyle talep fazla oranda arttı.

Haber Merkezi İHA
Somon balıkları Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor.
Somon balıkları Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa’ya ihraç ediliyor. Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor.

Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (kafes) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar yükselebiliyor. Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor: Koronadan dolayı somon balıklarına talep arttı
FOTOĞRAF 14
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Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa’ya ihraç ediliyor.
Title
Perşembe ilçesinin 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor.
Title
Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe üretimi arttırılan kültür (kafes) balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar yükselebiliyor.
Title
Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.
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Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor​ Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyan somon balığı da Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan’da ’Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla kampanya başlatmasıyla birlikte balıkçılar, özellikle somon balığına ciddi bir rağbet olduğunu belirtiyor.
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Yavru bir somon balığının ideal boyutu olan 3 buçuk kilograma ulaşması ise yaklaşık 1 buçuk yıl sürüyor.
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Perşembe ilçesinde çiftlik balığı üreticisi Ali Sezer, başlatılan kampanya sonrası daha çok yurt dışına ihraç edilen somon balığına Türkiye’de ciddi bir talep olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Karadeniz bölgesinde yıllık yaklaşık 10 bin ton somon balığı üretiyoruz. Vatandaşlarımız haftada bir kilo evlerine balık götürürse o da bizi mutlu eder. Genelde balıkları ihracata ihracata veriyorduk ama şuan gitmiyor. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Vatandaşların tanıması ve bu balığın Norveç balığından daha iyi olduğunu adına başlatılan bu uygulama bizleri de mutlu etti.”
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Su Ürünleri Mühendisi Orkun Sezer de Perşembe ilçesinde 1993 yılından bu yana kafes sisteminin devam ettiğine değinerek, insanların tedirgin olmaması gerektiğini ve doğal ortamlarda yetiştirildiğini aktardı.
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Özellikle somon balıklarına verilen yemlerde ciddi bir antioksidan olduğuna ve koronavirüsüne karşı somon balığının etkili olduğunu ifade eden Sezer, “Somon balıklarına yedirdiğimiz yemlerde dünyanın en güçlü antioksidanı olan ‘aktaksantin’ de bulunuyor. Bu antioksidan da günümüzdeki korona virüsüne karşı bayağı bir faydalı olduğu biliniyor. Her birey için tavsiye ediliyor özellikle çocuklar için Omega-3 bakımından zengin bir besin. Bağışıklığı güçlendiriyor. En sağlıklı besinlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.
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Sezer ayrıca, ilçede yıllık 3 bin ton kadar üretilen balıkların Rusya, Japonya ve az sayıda da olsa Avrupa’ya ihraç edildiğini sözlerine ekledi.
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Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor: Koronadan dolayı somon balıklarına talep arttı
Ordu'nun Perşembe ilçesindeki kafesler üretilen kafes balıkları, Tarım Bakanlığı tarafından balık üretimin arttırılması adına başlatılan kampanya sonrası, içerisinde ciddi antioksidanlar bulunduran somon balıklarına talep ciddi oranda arttı.


Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor

Koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyan somon balığı da Karadeniz sularındaki kafeslerde üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balık tüketiminin artırılması amacıyla 3-4-5 Nisan’da ’Evde Hayat, Sofrada Balık’ sloganıyla kampanya başlatmasıyla birlikte balıkçılar, özellikle somon balığına ciddi bir rağbet olduğunu belirtiyor. Yavru bir somon balığının ideal boyutu olan 3 buçuk kilograma ulaşması ise yaklaşık 1 buçuk yıl sürüyor.

Kimyasal madde ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya ve Japonya ülkelerine de ihraç ediliyor.

“Somon balığına talep oluştu”

Perşembe ilçesinde çiftlik balığı üreticisi Ali Sezer, başlatılan kampanya sonrası daha çok yurt dışına ihraç edilen somon balığına Türkiye’de ciddi bir talep olduğunu belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Karadeniz bölgesinde yıllık yaklaşık 10 bin ton somon balığı üretiyoruz. Vatandaşlarımız haftada bir kilo evlerine balık götürürse o da bizi mutlu eder. Genelde balıkları ihracata ihracata veriyorduk ama şuan gitmiyor. Uygulama bizim için çok iyi oldu. Vatandaşların tanıması ve bu balığın Norveç balığından daha iyi olduğunu adına başlatılan bu uygulama bizleri de mutlu etti.”

"Somon balıklarına verilen yemlerde dünyanın en güçlü antioksidanı bulunuyor"

Su Ürünleri Mühendisi Orkun Sezer de Perşembe ilçesinde 1993 yılından bu yana kafes sisteminin devam ettiğine değinerek, insanların tedirgin olmaması gerektiğini ve doğal ortamlarda yetiştirildiğini aktardı. Özellikle somon balıklarına verilen yemlerde ciddi bir antioksidan olduğuna ve koronavirüsüne karşı somon balığının etkili olduğunu ifade eden Sezer, “Somon balıklarına yedirdiğimiz yemlerde dünyanın en güçlü antioksidanı olan ‘aktaksantin’ de bulunuyor. Bu antioksidan da günümüzdeki korona virüsüne karşı bayağı bir faydalı olduğu biliniyor. Her birey için tavsiye ediliyor özellikle çocuklar için Omega-3 bakımından zengin bir besin. Bağışıklığı güçlendiriyor. En sağlıklı besinlerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Sezer ayrıca, ilçede yıllık 3 bin ton kadar üretilen balıkların Rusya, Japonya ve az sayıda da olsa Avrupa’ya ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

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