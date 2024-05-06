Ramazan Bayramı'nın ardından gözler Kurban Bayramı emekli ikramiyesi tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere son 3 yıldır emeklilere biri Ramazan diğeri de Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere yılda 2 defa bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı 2024 yılında 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024, erken yatar mı? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar 2024?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arefesi bu sene 15 Haziran gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 16-19 tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyelerinin ödemerinin de 15 Haziran'dan önce yapılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıldı.

4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024?

Düzenlemeyle emeklilerin bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmiş oldu.







