Galatasaray hata yapmadı: Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup etti

21:55 18/04/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray oyuncuları gol sonrası sevinç yaşadı.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rakibini 2-1 mağlup ederek derbi öncesi en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray deplaslamanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35'te Yunus Akgün kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 66. dakikada M'Baye Niang'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada kazanarak 71 puana yükseldi ve farkı yeniden 4'e yükseltti.

Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı 11'leri

Gençlerbirliği:
Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Icardi.



Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı son dakikası ile...