Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray deplaslamanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Mauro Icardi ve 35'te Yunus Akgün kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 66. dakikada M'Baye Niang'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada kazanarak 71 puana yükseldi ve farkı yeniden 4'e yükseltti.