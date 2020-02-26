Katılım sigortacılığı hayatın her alanına dokunuyor

Katılım Emeklilik, hizmet çeşitliliğiyle ihtiyaç duyulan her alanda katılımcılarına güvence sunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin ilk ve tek %100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçiren Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın katılım esaslı BES ve sigortacılık ürünlerinden ihtiyaçları doğrultusunda, gönül rahatlığıyla yararlanabilmesini sağlıyoruz” dedi. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım attıklarını hatırlatan Ayhan Sincek “Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisinde Katılım Sağlık markası ile iddialı büyümemizi sürdürüyoruz. Özel sağlık sigortasını gruplar özelinde sunduk, yakında bireysel özel sağlık sigortasını da bankalarımız ve acentelerimizde sunacağız. Yaşa göre ve doğum teminatı gibi ihtiyaçlara göre seçebileceğiniz uygun alternatifli ürünlerle sağlık sigortalarımız esnek ve ihtiyaca odaklanıyor” şeklinde konuştu.

TSS 500’ÜN ÜZERİNDE HASTANEDE GEÇERLİ

Şu ana kadar çıkardıkları sağlık ürünleriyle halkın teveccühünü kazandıklarını hatırlatan Ayhan Sincek, “Katılım Emeklilik’in hesaplı sağlık sigortası opsiyonu olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılarımız Türkiye çapında 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca sağlık kategorisinde özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımızın yanı sıra Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, ülkemizdeki yabancı misafirlerimiz için sunduğumuz Misafirim Güvende Sağlık Sigortası ve içerisinde diş paketi bulunan Gülümseten Sağlık Sigortası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

REKLAM

EN SIK RASTLANILAN HASTALIKLARA KARŞI GÜVENCE

Ayrıca Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ile kadın sağlığına özel bir güvence sunduklarını anlatan Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Kritik hastalıklara karşı kadın sağlığını korumaya çok önem veriyoruz. Bu sigortayla kadınlara kadın hastalıkları kapsamında sağlık sorunlarının tanı ve tedavi süreçleri için avantajlı bir fırsat öneriyoruz. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamında sigortalılar, yılda bir kere ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.”