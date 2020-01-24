Ekonomi BES 113 bin kişiye ikinci bir emeklilik oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES 113 bin kişiye ikinci bir emeklilik oldu

Rahat bir emeklilik için BES’in önemini vurgulayan Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, 2019 sonunda sistemde 10 yılını doldurarak emekli olmaya hak kazananların sayısının bir önceki yıla göre %49 artarak 113 bin kişiye ulaştığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2003 yılında ilk sözleşmenin imzalanmasıyla başlayan ve 2013 yılında %25’lik devlet katkısı uygulamasının yürürlüğe girmesini takiben büyük bir ivme yakalayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 17’nci yılına giriyor. Otomatik Katılım’la beraber 128 milyar liraya ulaşan toplam fon büyüklüğünün Türk ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, rahat bir emekliliğe giden yolda BES’in önemi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son verilere göre ülkemizde ortalama yaşam süresi 80 yıla hızla yaklaşıyor. Özellikle uzun dönemde sunduğu avantajlarla emeklilik döneminde rahat etmek isteyen vatandaşlarımız için hem çok hesaplı hem de çok güvenli bir seçenek sunuyor. Aylık ufak tasarruflar ile uzun dönemde büyük birikimlere sahip olmanın mümkün olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Emeklilik döneminde yaşanabilecek finansal kaygıların önüne geçebilmek için şimdiden adımların atılması, kişilerin kendilerine uygun bir BES planına geçerek birikim yapmaya başlaması gerekiyor.”

Ömer Faruk Öztürk

BES EMEKLİLERİNİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bireysel emekliliğin değerinin, sistemden emekli olan bireylerin sayısı arttığı zaman toplum tarafından daha iyi anlaşılacağını belirten Ömer Faruk Öztürk, henüz genç bir sistem olan BES’ten emekli olmaya hak kazananların sayısının her yıl katlanarak yükseleceğini dile getirdi. 2017 yılında 64 bin, 2018 yılında 89 bin ve 2019 yılında 113 bin kişinin tam devlet katkısı ile emeklilik hakkı kazandığını ifade eden Öztürk, “2018 yılında bir önceki yıla göre emekli sayısında %41’lik artış görüyoruz. 2019 yılında ise bu artış oranı %49. Siz ne kadar tanıtım yaparsanız yapın, en tesirli ve doğru iletişimi sistemi tecrübe eden ve faydasını deneyimleme şansı yakalayan katılımcılar yapıyor. Önümüzdeki dönemde sistemin meyvelerini daha fazla katılımcının toplayacağını ve bu avantajlı birikim aracının faydasının çok daha geniş bir kitle tarafından fark edileceğini söyleyebiliriz.” Kampüs Plan, Halk Plan, Ayrıcalıklı Plan, KOBİ-Esnaf Plan ve Çalışkan Ev Hanımları Planı gibi her eve ve her cebe uygun aylık katkı modelleriyle kolay anlaşılabilir, avantajlı bir bireysel emeklilik tecrübesi sunan Halk Emeklilik, hayata geçirdiği tasarrufhareketi.com.tr websitesinde rahat bir emeklilik için birikim yapmayı kolaylaştıracak yöntemleri paylaşıyor.

BES tasarrufta cazibe merkezi
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