Ekonomi Keşfedilen rezervlere yatırım önceliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Keşfedilen rezervlere yatırım önceliği

Karadeniz doğal gazını 2023’de kullanıma sunmayı hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek. Önümüzdeki yüz yıla ilişkin yatırım programında keşfedilen doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Keşfedilen rezervlere yatırım önceliği ​
Fotoğraf: Arşiv

Karadeniz’de keşfettiği doğal gazı 2023’de şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek. Buna ilişkin ipuçları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022-2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge çerçevesinde hazırlanan yatırım programı rehberinde yer aldı. Rehberde, 2022-2024 dönemini kapsayan yatırım programında enerji yatırımlarında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi.

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FİLYOS DA ÖNCELİKLİ LİSTEDE

  • Öncelikli projeler arasında Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşım ve dağıtımında ilk halka olacak Filyos gaz işletme tesisi de yer alacak. Karadeniz’de keşfedilen farklı kuyulardaki 540 milyar metreküplük gaz tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılacak. Tuna-1 kuyusu üzerine kurulacak olan denizaltı üretim tesisiyle, 2 bin 173 kilometrelik alanda 30-40 üretim kuyusundan çıkan gaz boru hattına aktarılacak. Günlük 10 milyon metreküplük gaz Filyos’ta açılan gaz işletme tesisine gönderilecek. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke genelinde genişletecek yatırımlar hızlandırılacak. Bu yatırımlar şehir içi doğal gaz dağıtım yatırımları ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

KAYNAK VE GÜZERGAH ÇEŞİTLİLİĞİ

Yatırım hazırlama rehberinde Türkiye, derin deniz sondajları neticesinde ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza yeni rezervleri eklemeyi hedefliyor. Rehberde, öncelikli projelere yer verildi. Buna göre, güvenilir ham madde kaynaklarına, yüksek ticari ve ekonomik faydaya sahip projelerle, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik verilecek. Yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projeleri de öncelikli projeler arasında yer alacak. Kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesini sağlayacak projelere, doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkan sağlayacak projeler yapılacak.

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