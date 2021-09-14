​Katılacağımız en iyi yarışma Teknofest

Teknofest teknoloji yarışmaları kapsamında, TÜBİTAK’ın yürütücülüğünde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) yarışması ve liseler arası İHA yarışması bu yıl Bursa’da gerçekleştiriliyor. 6 gün sürecek yarışmada liseler, üniversiteler ve serbest kategorilerin olduğu 3 kulvarda gerçekleşecek. 312 takımın katılımıyla gerçekleşen organizasyonun bu seneki ayağına katılan takım sayısı 600’ün üzerinde oldu. Yarışmacı takımlardan İHA’ların başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar otonom gidebilmesi ve bir takım görevlerin yerine getirebilmesi isteniyor.
YOĞUN KATILIM SAĞLANDI
- Teknofest 2021 kapsamında lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı savaşan insansız hava araçları yarışmasına 392 takım başvuru yaptı. Başvuran takımlar arasından 42’si finale kalmaya hak kazandı. Uluslararası insansız hava araçları yarışmasına başvuruda bulunan 679’dan takım arasından ise 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen liseler arası insansız hava araçları yarışmasına da 810 takım başvuru yaptı ve 138 takım finale kaldı.
3 KATEGORİDE YARIŞACAKLAR
Uluslararası İHA yarışması ve liseler arası İHA yarışması döner kanat, sabit kanat ve serbest görev olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Liseler Arası İHA yarışması döner kanat ve sabit kanat olmak üzere her bir kategori için performans birincilik ödülü 25 bin, ikincilik ödülü 20 bin ve üçüncülük ödülü 15 bin lira olarak belirlendi. Yarışma kapsamında her bir kategori için mansiyon ödüllerinin yanı sıra her kategorinin birincilerine özel ödüller de verilecek. Liseler arası İHA yarışması serbest görev kategorisinde dereceye giren yarışmacılar; altın, gümüş, bronz ve mansiyon performans kategorilerinde toplam 380 bin lira değerinde ödüller kazanacak.
MUHTEŞEM BİR DENEYİM
- Gaziantep Üniversitesi’nden gelen Cihangir Takımı yarışmacılarından Hatice Adıgüzel, “Yazılım ve mekanik birbiriyle bağlantılı olduğu için en önemli etkenler. İHA’da daha çok mekanik kısım ağırlıklı olduğu için daha ağır basıyor. İHA olarak hedefimiz tasarım kısmında tamamen yerli üretim. Onun dışında yer istasyonumuz da yerli üretim. Buradaki parçalarda hepimizin kendi emekleri var. Amacımız bize verilen görevleri başarıyla tamamlayarak dereceyle buradan ayrılmak. Teknofest’te olmalıyız çünkü katılabileceğimiz daha iyi bir yarışma yok. Okul, öğrenmek için her şey değilmiş. Teknofest’te bunu öğrendik. Kişisel gelişim ve deneyim için bu şarttı” dedi.
Robotaksi Binek Otonom Yarışması başladı
TEKNOFEST kapsamında, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda heyecan başladı. Katılımcıları otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen Bilişim Vadisi’ndeki yarışma “Özgün Araç” ve “Hazır Araç” olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Özgün Araç kategorisinde takımlardan A’dan Z’ye bütün araç üretimini ve yazılımını yapmaları beklenirken Hazır Araç kategorisinde TEKNOFEST tarafından sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırmaları isteniyor.