KOBİ endüstriyel tasarımı keşfetti

Rekabetçi ortamın bulunduğu günümüz piyasalarında, ürünün sadece iyi görünmesinin yanında yeni bir işlev ve bir fikir sunması son derece önemli. Sektörde başarılı olmak için ya markanızın yeni bir işlev sağlaması ya da aynı ürünü daha düşük bir fiyata rafa çıkarabilecek altyapıya sahip olması gerekiyor. Bir markanın ürünlerinde görsel bir tutarlılık sergilemesi de markanın değeri açısından oldukça mühim. İşte bu noktada devreye tasarım giriyor.

KARLILIK VE İTİBAR KONUSUNDA AVANTAJ

Kullanıcı odaklı ilerleyen tasarım çalışmasıyla; çok satan ürüne ulaşmak şirketlerin ciro, kârlılık ve itibarını arttırıyor. Hemen her sektörde tasarımda iyi olan firmalar öne çıkıyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) oluşturuyor. Hâl böyle olunca işletmelerin yaptıkları her iş, gittikleri her yol daha önem kazanıyor. Tasarımın gücünü keşfeden KOBİ’ler rakibini solluyor. Bu da Türkiye ekonomisinin büyümesine katma değer sağlıyor.

SON 10 YILDA ATAĞA GEÇTİK

Ev gereçlerinden yapı ürünlerine, mobilyadan dalış ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir yelpazede ürün tasarlayan Mete Mordağ, tasarımın, piyasaya sadece farklı kılıflar oluşturmaktan ziyade yeni çözümler geliştiren, sosyal yaşamı ileri götüren fikirler sunduğunu söylüyor ve ekliyor: “Türkiye’de firmaların özellikle son 10 yılda endüstriyel tasarımın gücünü keşfettiklerini söyleyebiliriz. İyi fikri düşünmek, tasarlamak, uygulamak ve pazarlamak zorundasınız.”

ARTI DEĞER OLUŞTURUYOR

Mordağ, Ar-Ge süreçlerinde ve sonrasında ürünün pazara sunumunda endüstriyel tasarımın oluşturduğu teknik ve görsel altyapının önemli bir payı olduğuna dikkat çekiyor. Mordağ, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bu süreçte ürüne ait parça sayısını azaltmak ve teknik detayları basitleştirmek hem uygulama sürecini hızlandırıyor hem de ürünün etiket fiyatına doğrudan yansıyarak marka ve kullanıcı için büyük bir artı değer oluşturuyor. İster teknoloji ister pazarlama odaklı olsun, her sektörde tasarım artık olmazsa olmaz.”

FİYATI ÜRÜN BELİRLİYOR

2007’den bu yana farklı sektörlerden markalar için kalıcı tasarımlar üzerinde çalışan Mete Mordağ’ın tasarım sürecinin içerisinde inovasyon oldukça önemli bir yer tutuyor. Şu ana kadar altı farklı sektörde, müşterilerine kazandırdığı 25’i aşkın patentin altında imzası bulunan Mordağ, “Bu tip yenilikçi özellikler, piyasaya bir ilki sunmasını sağlayarak, markaya fiyat belirlemede de oldukça önemli avantajlar sağlıyor” diye konuşuyor.

FİKİR ÜRETMEDE İYİ BİR NOKTADA

Türkiye’nin tasarım ve fikir üretmede oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyen Mete Mordağ, “Yurt dışı pazarı ürün geliştirme süreçlerinde, endüstriyel tasarımın ne şekilde kullanılması gerektiği konusunda oldukça deneyimli. Fikirlerimiz ve hayal gücümüzle dünyada ilk 10’a oynayabilecek potansiyele sahibiz. Bu fikirleri hayata geçirmek ve mevcut piyasa koşullarında katma değer yaratacak hâle getirebilmek için de ilk 50’de desek çok yanlış bir tahmin olmaz sanırım” ifadelerini kullanıyor.