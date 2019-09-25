Ekonomi Stratejik iki ülke konumundayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Stratejik iki ülke konumundayız

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gündeme taşınırken karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye- Özbekistan İş Forumu
Türkiye- Özbekistan İş Forumu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda Türk ve Özbek yetkili ve iş adamı katıldı. Yatırım fırsatlarına kapı aralanan forumda konuşan MÜSİAD Başkanı Kaan, Özbekistan'ın 30 milyonu aşkın nüfusu, stratejik konumu ve zengin kültürel değerleri ile bölgesinde önemli bir ülke olduğunu kaydetti.

1 TRİLYON DOLARLIK PROJEYE DİKKAT

Kaan, Özbekistan’ın barındırdığı ekonomik potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarabilmek ve karşılıklı ticari ilişkileri daha ileriye taşıyabilmek için iki ülkenin de güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirtti Çin’in hayata geçirmekte olduğu "Tek Kuşak Tek Yol" projesinin güzergahı ve içeriği açısından kendilerini de etkilediğini kaydeden Kaan, "Çin'i, kara ve deniz yolu ağları sistemiyle Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika’ya bağlamayı hedef alan projede, coğrafi konumları dolayısıyla Türkiye ve Özbekistan, son derece stratejik noktalarda yer alıyor. Bir trilyon dolarlık yatırımı ve üç milyardan fazla nüfusu bünyesinde barındıracak projenin, küresel ekonomiyi güçlendireceği bir gerçektir” dedi.

YARIM ASIRLIK PLAN

Kaan; Türkiye ve Özbekistan’ın da önümüzdeki 50 yılı şekillendireceği öngörüsü yapılan bu büyük projenin önemli iki ayağı olarak, gelecek hedeflerimizi hayata geçirebilmek adına doğru stratejiler geliştirmek durumunda olduğunu ifade etti. Kaan, “Buralarda yapılacak çalışmalar, bizleri hem güçlü hem de tüm ticaret hat ve kuşaklarının kilit ülkeleri haline getirecektir. Mevcut projelere angaje olmanın ötesinde, elimizdeki gücü ve kozları en doğru biçimde kullanarak daha etkin olmalıyız” diye konuştu.

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Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ise 33 milyonluk nüfusuyla bölgedeki en büyük pazar olan Özbekistan'ın Türk iş adamları için gereken tüm imkanları sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. İş forumu kapsamında iki ülke işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

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