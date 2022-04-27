Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi KOBİnin bayram reklamı sosyal medyada
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ'nin bayram reklamı sosyal medyada

Başta Instagram olmak üzere sosyal mecralarda yayınlanan reklamlarla satışlarını katlayan KOBİ’lerin, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de en büyük kozu sosyal medya platformları olacak. Tüketicilerin kişiye özel tasarım ürünlere talebi her geçen yıl hızla artıyor.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
KOBİnin bayram reklamı sosyal medyada
Arşiv

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar reklam operasyonlarını hızlandırırken, sosyal medya platformlarını reklam sahalarına çeviren KOBİ’ler de dijital kanallar üzerinden satışlarını artırıyor. Büyük markaların seri üretim gücünün yanında KOBİ niteliğindeki firmaların ürettiği tasarım ürünler kendine has bir müşteri kitlesi oluşturmuş durumda. Sosyal mecralar üzerinden de bu tasarım ürünlere yönelik talep hızla artıyor. Birçok firma Instagramı bir pazar yeri gibi kullanarak önemli gelir kalemi oluşturuyor.

ARTIK İŞ HEM SAHADA HEM DE DİJİTALDE

Günümüzde sosyal medya üzerinden satış yaparak kısa sürede işlerini büyütmeyi başaran girişimlerin sayısı hızla artarken, bununla birlikte birçok esnaf mağazadaki fiziksel satışların yanına dijital kanalları da ekliyor. KOBİ’lerin ticaret hacminin her geçen yıl hızla dijital kanallara kaydığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişin artacağı göz önünde bulundurulduğunda ise KOBİ’lere büyük iş düşüyor. Şeker ve çikolata gibi en çok talep gören ürünlerde satışlar şimdiden hareketlendi. Kişiye özel tatlı ve şekerlemeler, sosyal medyada büyük rağbet görüyor.

ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Bu alandaki artan ilgiyi gören firmalar üretimlerini bu alana kaydırmaya başladı. Özellikle fiziksel satışlara kıyasla erişilebilirliğin artması tüketiciyi çarşı pazardan çok dijital kanallara yönlendiriyor. Hem zaman hem de maliyet avantajı sunan dijital satış kanalları ile firmalar ülke geneline hatta yurt dışına dahi ürünlerini gönderebiliyor.

25 milyar liralık bayram ekonomisi

Ramazan Bayramı’nda perakende sektörü başta olmak üzere artan alışveriş hareketliliği ile önemli bir ekonomi oluşması bekleniyor. Çarşı pazardaki alışveriş hacminin yanı sıra dijital kanallar üzerinden alışveriş de göz önünde bulundurulduğunda 25 milyar liraya yakın bir bayram ekonomisi oluşacağı öngörülüyor. KOBİ’ler bayram hareketliliğini satışlarına yansıtmak için hazırlıklarına başladı.

KOBİ’lere küreselleşme fırsatı
EKONOMİ
KOBİ’lere küreselleşme fırsatı

KOBİ’lere küreselleşme fırsatı
EKONOMİ
KOBİ’lere küreselleşme fırsatı

Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Manchesterda Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

​Bakan Soylu duyurdu: Teröristi polis operasyonuyla ele geçirdik.

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.