KOBİ'nin bayram reklamı sosyal medyada

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar reklam operasyonlarını hızlandırırken, sosyal medya platformlarını reklam sahalarına çeviren KOBİ’ler de dijital kanallar üzerinden satışlarını artırıyor. Büyük markaların seri üretim gücünün yanında KOBİ niteliğindeki firmaların ürettiği tasarım ürünler kendine has bir müşteri kitlesi oluşturmuş durumda. Sosyal mecralar üzerinden de bu tasarım ürünlere yönelik talep hızla artıyor. Birçok firma Instagramı bir pazar yeri gibi kullanarak önemli gelir kalemi oluşturuyor.

ARTIK İŞ HEM SAHADA HEM DE DİJİTALDE

Günümüzde sosyal medya üzerinden satış yaparak kısa sürede işlerini büyütmeyi başaran girişimlerin sayısı hızla artarken, bununla birlikte birçok esnaf mağazadaki fiziksel satışların yanına dijital kanalları da ekliyor. KOBİ’lerin ticaret hacminin her geçen yıl hızla dijital kanallara kaydığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı dolayısıyla alışverişin artacağı göz önünde bulundurulduğunda ise KOBİ’lere büyük iş düşüyor. Şeker ve çikolata gibi en çok talep gören ürünlerde satışlar şimdiden hareketlendi. Kişiye özel tatlı ve şekerlemeler, sosyal medyada büyük rağbet görüyor.

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ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLIYOR

Bu alandaki artan ilgiyi gören firmalar üretimlerini bu alana kaydırmaya başladı. Özellikle fiziksel satışlara kıyasla erişilebilirliğin artması tüketiciyi çarşı pazardan çok dijital kanallara yönlendiriyor. Hem zaman hem de maliyet avantajı sunan dijital satış kanalları ile firmalar ülke geneline hatta yurt dışına dahi ürünlerini gönderebiliyor.

25 milyar liralık bayram ekonomisi

Ramazan Bayramı’nda perakende sektörü başta olmak üzere artan alışveriş hareketliliği ile önemli bir ekonomi oluşması bekleniyor. Çarşı pazardaki alışveriş hacminin yanı sıra dijital kanallar üzerinden alışveriş de göz önünde bulundurulduğunda 25 milyar liraya yakın bir bayram ekonomisi oluşacağı öngörülüyor. KOBİ’ler bayram hareketliliğini satışlarına yansıtmak için hazırlıklarına başladı.

EKONOMİ KOBİ’lere küreselleşme fırsatı