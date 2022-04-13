KOBİ’lere küreselleşme fırsatı

Rusya’ya yönelik yaptırımlar sonrası küresel çaptaki birçok firma arka arkaya bu pazardan çekilirken, oluşan boşluk için en büyük aday olarak ise Türk firmaları gösteriliyor. Türk firmalar hem yakın pazar olması sebebiyle hem de yoğun talep sebebiyle Rusya pazarına sıcak bakıyor. Bu fırsat büyük firmaların yanı sıra Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99,8’ini kapsayan KOBİ’ler için de bir fırsat kapısını aralıyor. Salgın sürecinde verilen desteklerin de etkisiyle ihracat pazarlarını genişletmeyi başaran KOBİ’ler, Rusya pazarındaki boşluğu doldurması durumunda küreselleşerek işlerini büyütme fırsatı da yakalayacak.

HAFİF SANAYİ ÖNE ÇIKIYOR

Global ölçekteki firmaların Rusya’dan sırayla çekilmesi sonrası, Rusya ile ticari ilişkilerini korumayı başaran Türkiye, birçok farklı alanda iş birliğini güçlendirme imkanına da sahip. Rusya’nın Türkiye’de şirket kurma ve iş ortaklıkları geliştirme talebinin yanı sıra Türk şirketlerini Rusya’ya da davet ettiği biliniyor. Özellikle hafif sanayi sektörüne büyük bir ilgi olduğu öğrenilirken, Rusya’da ortak yatırım yapma girişimleri göze çarpıyor. Rusya’da özel ekonomik bölgelerden, Moskova ve dışındaki bölgelerden Türk KOBİ’lerine yönelik ciddi bir talep geliyor. Özellikle bölge yönetimleri, Türk şirketlerine önemli fırsatlar sağlayabileceklerini, vergi ve diğer konularda yardımda bulunacaklarını açıklıyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ HAREKETE GEÇTİ

Rusya Sanayi ve Ticaret Odası bünyesindeki Rus-Türk İş Konseyi’nin genel direktörü Aleksey Yegarmin de daha önce yaptığı açıklamada, Batılıların tedarik ettiği bazı ham madde, ürün ve ekipmanı şimdi Türkiye’den almayı planladıklarını söylemişti. Yegarmin, Türk şirketlerinin oluşan boşluğu iyi gördüğünü ve bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçtiğini ifade etmişti.

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