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Ekonomi Konut satışlarında büyük düşüş
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Konut satışlarında büyük düşüş

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında geçen aynı ayına göre yüzde 55.5 azalarak 42 bin 783 düzeyine geriledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14.3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5.9 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 azalarak 17 bin 88 düzeyine indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14.3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.
Diğer konut satışları 2020 Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65.1 azalarak 25 bin 695'e geriledi.

  • Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 azalarak 14 bin 848'e geriledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52.1 azalarak 27 bin 935'e indi.

Ocak-Nisan döneminde konut satışları yüzde 8.9 artışla 383 bin 821 adete yükseldi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 141.4 oranında artarak 146 bin 387 adete çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları da Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790'a geriledi.
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.
Ocak-Nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 11 bin 738'e geriledi.

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.

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