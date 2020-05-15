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Ekonomi Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hızlı tren seferleri yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nden hızlı tren seferlerine ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan bilgilendirmede hızlı tren seferlerinin bayram sonrası en geç 1 Haziran'da yeniden başlanacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TCDD Taşımacılık, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bayram sonrasında (en geç 1 Haziran) yeniden başlayacak.

GEÇİŞ DÖNEMİ KURALLARI

“Geçiş dönemi” için bazı kurallar getirildi. Buna göre trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka bir koltukta seyahat edemeyecek. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

İŞTE YENİ KURALLAR

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

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