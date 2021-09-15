Ekonomi Konyada üretiliyor ABD başta olmak üzere 70ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
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Konya'da üretiliyor: ABD başta olmak üzere 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor

Konya'da bir firma, ABD'nin turizm merkezi Florida eyaletindeki villalar için havuz temizleme tuzu üretiyor. İşletmenin Genel Müdürü Ömer Çetiner "İnsanların havuzlarında güvenli şekilde yüzebilmesi için havuzun ve suyun mutlaka iyi dezenfekte edilip, iyi klorlanması gerekiyor ve bu, çok özel tuzlarla yapılabiliyor. Biz Florida'nın ihtiyacı olan özelliklerde, ambalajda, büyüklükte üretim yapıyoruz ve en çok bizim tuzumuz tercih ediliyor. Son 5 yılda çok ciddi bir pazar payına ulaştık. Florida'ya yıllık 20 bin ton tuz satışımız var. Eyaletteki birçok yapı markette bizim ambalajlarımızla bizim tuzumuz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Konyada üretiliyor: ABD başta olmak üzere 70ten fazla ülkeye ihraç ediliyor
Floridalılar havuz keyfini 'Türk tuzu' ile sürüyor.

ABD'nin, Miami başta olmak üzere tatil kentleriyle ünlü Florida eyaletindeki çok sayıda villanın yüzme havuzu, Tuz Gölü'nden hasat edilen tuzdan üretilen özel havuz tuzuyla temizleniyor.

  • Tuz Gölü'nün 16 kilometrekarelik alanından, yıllık 1 milyon 300 bin ton ham madde ve 400 bin ton mamul madde üreten firma 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yapılan ülkelerin başında ise ABD geliyor.

Mamul olarak 25 sektörün ihtiyacına cevap veren firma, ABD'nin Florida eyaletine özel havuz temizleme tuzu da üretiyor. Floridalılar, eyaletteki yapı marketlerde bulunabilen ve "pool salt" denilen bu ürünle yüzme havuzlarının hijyenini sağlıyor.

AA

"Kaliteli mamul üretimiyle dünya rekabetinde öne çıkıyoruz"

Çetiner, ham maddeyi mamul haline getirerek dünya pazarındaki birçok rakibi geride bıraktıklarını ve tuzun katma değerini 2-3 katına çıkardıklarını söyledi.

Çetiner, "Biz yaklaşık 25 farklı sektöre, bizzat sektörün ihtiyacına göre farklı mamul yapabilme kabiliyetine sahibiz. İhracat yaptığımız ülke sayısının artması tamamen bu etkendendir." diye konuştu.

Tuzun, dünya üzerindeki birçok sanayi kolunda doğrudan ya da dolaylı kullanıldığını belirten Çetiner, şunları kaydetti:

"Tuz kullanımı, tüm dünyada çok yaygın. İlginç olan şu; Birleşmiş Milletlere üye olup tuz üretmeyen, ithalat ve ihracat yapmayan hiçbir ülke yok. Tuz tüm dünyada bu kadar yaygın bulunan bir ürünken, bunun ihracatını yapabilmek, gerçekten o ürüne bir katma değer sağlayıp, hizmetinizde bir farklılık yaratıp rekabetçi piyasada ayakta kalabilmenize bağlı. Eğer ürününüzü yeteri kadar kaliteli yapamazsanız dünyanın dört bir tarafına gidemezseniz, bu ürünü satamazsınız."

AA

"Florida'daki on binlerce yapı markette bizim tuzumuz var"

Çetiner, üretim kalemleri arasında havuz temizleme tuzu da bulunduğuna ve bu ürünün en önemli pazarlarından birinin ABD'nin Florida eyaleti olduğuna dikkati çekti.

Florida'da havuz tuzu pazarının lideri olduklarını dile getiren Çetiner, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin tatil beldesi, Kuzey Amerika'nın güneyindeki Florida eyaletidir. En meşhur şehri de Miami'dir. Florida'da çok sayıda müstakil ev bulunuyor ve her evin önünde bir havuz var. İnsanların havuzlarında güvenli şekilde yüzebilmesi için havuzun ve suyun mutlaka iyi dezenfekte edilip, iyi klorlanması gerekiyor ve bu, çok özel tuzlarla yapılabiliyor. Biz Florida'nın ihtiyacı olan özelliklerde, ambalajda, büyüklükte üretim yapıyoruz ve en çok bizim tuzumuz tercih ediliyor. Bu tuzların üretimdeki yıkama ve kurutma aşamaları daha farklı. Ayrıca diğerlerine göre saflık oranı daha yüksek. Tuz Gölü'nden çıkardığımız tuzlar diğer ülkelerde üretilen tuzlardan daha kaliteli. İşleme aşamasında da kaliteden ödün vermiyoruz. Bu nedenle tuzlarımız birçok ülkede ilgi görüyor. Son 5 yılda çok ciddi bir pazar payına ulaştık. Florida'ya yıllık 20 bin ton tuz satışımız var. Eyaletteki birçok yapı markette bizim ambalajlarımızla bizim tuzumuz bulunuyor."

Çetiner, havuz tuzlarının kullanımının da havuzun ebatına göre değiştiğini belirterek, "Bu tuzlar bazı havuzlarda serpme olarak kullanılıyor, bazılarında hazneye konularak kullanılıyor." dedi.

AA

Konya'dan 70 ülkeye gönderiliyor: 200 bin tona ulaştı
FOTOĞRAF 21
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Tuz Gölü'nde üretim yapan bir firmanın Genel Müdürü Ömer Çetiner 16 kilometrekare kontrollü havuzlara alınan suyu buharlaştırarak yıllık yaklaşık 1 ila 1,5 milyon ton tuz hasat ettiklerini belirtti.
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Bu yıl 1,1 milyon ton ham madde üretimi yapmayı hedeflediklerini aktaran Çetiner, Bunun yaklaşık 400 bin ton kadarını fabrikamızda işleyerek katma değeri yüksek mamul haline getiriyoruz. Üretimimizin büyük çoğunluğunu ihraç ediyoruz. İç pazara nispeten daha az ürün veriyoruz. Fabrikamızda ürettiğimiz katma değeri arttırılmış yüksek kaliteli mamul maddeyi 70'ten fazla ülkeye gönderiyoruz. diye konuştu.
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250 bin ton ihracat hedefi <br><br> İhracata 2009-2010 yıllarında başladıklarını ifade eden Çetiner, şunları söyledi: İhracata komşumuz Romanya'ya bir paletle başladık. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Bu sene pandeminin etkisiyle bir miktar düşse bile 2022'de tekrar toparlayıp hedefimiz olan 250 bin tona ulaşacağız...
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Geçtiğimiz yıl özellikle salgının etkisinde geçti. Dünya çapında yaşanan kriz herkesi gibi bizi de etkiledi. Ona rağmen satış miktarlarımızda çok büyük düşüşler yaşanmadı. Yaşadığımız düşüşü de 2022 yılında telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında ABD geliyor. Rusya, Avrupa Birliği, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine de gönderiyoruz.
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Dünyada tedarik zincirinde bir kırılma meydana geldi <br><br> Tuz ihracatında gerilemenin nedenlerinden birini de dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasına bağlayan Çetiner, şunları kaydetti: <br><br> Tüm dünyada tedarik zincirinde bir kırılma meydana geldi. Maalesef bu kırılma sonucunda dünyada navlun, gemi ve konteyner fiyatları yüzde 300-400 oranlarına kadar çıktı...
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Böyle olunca nispeten ekonomik değeri daha düşük olan tuz gibi ürün çok ciddi etkilendi. Öyle ki navlun fiyatı taşınan ürün fiyatının üzerine çıktı. İhracatta geçen yıldan bu yıla küçük bir düşüş yaşadık. Hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde az da olsa bir düşüşle bu seneyi de kapatacağımızı tahmin ediyoruz.
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Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Title
Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar
Konya'dan 70 ülkeye gönderiliyor: 200 bin tona ulaştı
Konya'da bir firmanın Tuz Gölü'nde hasadını gerçekleştirdiği tuz, 70 ülkeye gönderiliyor. Firmanın Genel Müdürü Ömer Çetiner "Başladığımızda Türkiye'nin tuz ihracatı yoktu. Komşumuz Romanya'ya bir paletle ihracata başladık. 2020 yılı sonunda ise ihracatımız 200 bin palete yani 200 bin tona ulaştı. Fabrikamızda ürettiğimiz katma değeri arttırılmış, yüksek kaliteli mamul maddeyi 70 ten fazla ülkeye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye'den ABD ve İsrail'e tuz ihracatı
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