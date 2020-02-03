Korona savarmış!

Vatandaşın tedirginliğini fırsat bilenler, Koronavirüs'e çare olduğu hatta onu yok ettiği gibi yalanlarla maske satıyor. Çin başta olmak üzere tüm dünyada ve Türkiye’de maske talebi artarken, piyasadaki ürünler sözde koruyucu adıyla pazarlanıyor. Farklı modellerin kapış kapış gittiğini konu alan haberleri takip ediyor ve fahiş fiyat artışlarına tanık oluyoruz.

Aziz Koçal

YALAN YANLIŞ YÖNTEM GELİŞTİRDİLER

İşin ilginç yanı, bu durumdan para kazanmak isteyenlerin yeni pazarlama yöntemleri geliştirmekte gecikmemesi. Hemen her yerde hiçbir özelliği olmayan düz maskeler bile Koronavirüs'ten koruduğu iddiasıyla satışa çıkıyor. İnternet sitelerinde, ‘En üst düzey Korona önleyici’, ‘Koronavirüsü emen maske’, ‘Korona için orijinal teknoloji ’, ‘Grip maskesi ventilli’ gibi memleket işi pazarlama yöntemlerini görebilirsiniz. Aman aldanmayın.

KORONASAVAR FIRSATÇILIĞI

Artık dijital bir işportaya dönüşen Instagram’da 2-3 liralık maskeleri ‘Koronasavar’ ismiyle satanların sayısı oldukça fazla. Olay öyle bir noktaya gelmiş durumdaki internetten Wuan yani virüsün ortaya çıktığı şehrin adını taşıyan maskeler satılıyor. Oluşan panikle, üç veya 4 katına sunulan ürünlere karşı da dikkatli olunması gerekiyor. İşin sonunda önce sağlıktan sonra cepteki paradan olma riski var. Öte yandan, 3M maskeler gibi lösemi hastalarının ihtiyaç duyduğu ürünler de ne yazık ki stokçular veya Çin'e ihraç etmek üzere piyasaya mal vermeyenler nedeniyle bulunamıyor. Bu konuda ihtiyaç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması önemli. Öte yandan, bu ürünler sadece önlem amaçlı kullanılabilir, yani koruyucu bir özelliği yok.

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DOLANDIRICIYA DİKKAT EDİN

Sosyal medyada bazı maskeler Wuhan'dan geldiği iddiasıyla satılıyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, sosyal medyada sahte hesap açan bazı dolandırıcıların tüketicileri mağdur etmeye başladığını belirtiyor. "İnternette fiyatların düşük gösterilmesi cazip geliyor ancak pahalıya mal oluyor" diyen Koçal, "Vatandaş muhatap bulamadığı için ödediği parayı geri alamıyor. Siparişlerin bir çoğu gönderilmiyor. Çaputtan ibaret ürünlerin yollandığı yönünde şikayetler var" uyarısını yapıyor.

15 LİRALIK ÜRÜN 120 LİRA

Eylem Şen isimli vatandaş kızının yaşadığı soruna sosyal medya hesabından dikkat çekti.

Aziz Koçal, firma resmi internet sitesinden sipariş verilmesi gerektiğini söylüyor. Tüketici temsilcilerine göre, ameliyat maskelerinin daha donanımlı hali olan bu ürünlerin normal fiyatı 15 ila 30 lira arasında değişiyor. Medikal mağazadan toplu alımlarda rakamlar yarı yarıya düşüyor. Temizlik yaparken takılan 1 liralık bez maskeler de 4 liraya çıkmış durumda. Şimdi sıkı durun normalde 15 lira olan maske şimdilerde 120 lirayı buluyor. Piyasada belli bir fiyat istikrarı yok. Sokak satıcıları da tezgahlarını söz konusu ürünlerle doldurmaya başladı bile.

Yeni ürünler haftaya...

İnternetteki fırsatçılar, elinde maske ile turist karşılayan satıcılar, virüsün çıktığı Wuan'dan geldiği iddia edilen maskeler ve dahası. Bu haber yazılırken, kim bilir hangi yenilikçi ürünler piyasa için sırada bekliyor? Koronavirüs emen, döven, evin kapısından içeri sokmayan son model maskeler ve ötesi. Onu da haftaya konu ederiz. Neticede serbest piyasa ekonomisi, alan razı satan razı. Benden söylemesi 'orhanorhun' memlekette bu AR-GE kafası oldukça biz buradan çok ekmek yer, bir sürü maske düşürür ve daha çok virüsle kavga ederiz. Dünyayı bile kurtarabiliriz. Seni seviyorum Serbest Piyasa, öyle böyle değil...

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Sokak satıcısı da işbaşında

Pamukkale'yi ziyarete gelen turistleri Osman Meşhur ve tezgahındaki maskeler karşılıyor.

Özellikle Uzakdoğulu turistlerin ziyaret ettiği bölgeler de girişimciler için yeni bir iş alanı doğurdu. Büyük şehirlerdeki sokak satıcılarına turizm bölgesindeki satıcılar da eklendi. Denizli Pamukkale’den Osman Meşhur isimli vatandaş, kapı girişlerinde medikal maske satıyor. Çinli turistler ise ülkelerinde zor bulunan ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Meşhur, turistlerin paketini 15 liraya aldığını 30 liraya sattığını söylerken, "Biz de turizmin içindeyiz. Eczanelerdeki talebi görünce tezgah açmak aklıma geldi" diyor.

Sağlık Bakanlığı'nı dinleyin

Maske fiyatları ekran görüntüsü

Hekimler, sosyal medya veya internet satış sitelerini değil yetkilileri dinlememiz gerektiği konusunda uyarıyor. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Doktor Tuğrul Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların dikkat alınmasını tavsiye ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği işbirliği ile Koronavirüsü ile ilgili vatandaşları bilgilendirme broşürleri hazırlandığına dikkat çeken Aydın,bu tarz durumlarda bilgi kirliliği veya duyumlar yerine ilgili kurum ve kuruluşların beyanlarının esas alınmasını öneriyor.