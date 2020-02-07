Koronavirüs sonrası Türkiye'ye yöneliyorlar: Haziran'da talep patlaması yaşanabilir

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan koronavirüs salgını küresel ekonomik dengeleri değiştirdi. Otomotivden tekstile, teknolojiden bilişime kadar birçok köklü firma Çin'deki üretimlerini durdururdu.

Çin ile rekabet alanlarından biri olan hazır giyim ve tekstil sektöründe rota yeniden Türkiye'ye çevriliyor. Bilindiği üzere, Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Nike, Adidas gibi dünya devi moda ve giyim markaları üretimini askıya aldı. Nike Çin'de bulunan mağazalarının yarısını kapatırken, Adidas bazı önemli mağazalarında kepenk indirdi.

Peki bu durum Türkiye'deki hazır giyim ve tekstil sektörünü nasıl etkileyecek? Türkiye fırsata dönüştürmek için hangi adımları atabilir?

Hüseyin Öztürk.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşları nedeniyle halihazırda Türkiye'deki hazır giyim sektörünün büyüme potansiyelinin arttığını söyledi.

Koronavirüsle bu durumun yeni bir boyut kazandığına dikkat çeken Öztürk, "Haziran'dan sonra hazır giyimde Türkiye'den ciddi bir talep olacağı beklentisi içerisindeyiz. Dünyadaki büyük zincirlerin neredeyse tamamı, bütün ihtiyaçlarını ilk 6. ayda görmüş durumda. Türkiye'nin yılın ikinci dönemi için alt yapısal ve stratejik anlamda hazırlıklarını yapması gerekiyor" dedi.

Financial Times tarafından yayınlanan verilere göre, koronavirüs sonrası ortaya çıkan ekonomik konjonktürden sadece Türk ekonomisi olumlu etkilenecek

"Türkiye yeni döneme nasıl hazırlanmalı?" sorusuna yanıt veren Öztürk, şunları söyledi:

"Kurdaki dalgalanmalar bizim üreticilerimizi fiyat baskısıyla süreklienflasyon endeksinin altında tutmuştur. Türkiye burada fiyatlandırmayı çok iyi yapmalı diğer tarafıyla da hazır giyimdeki teknik bilgisini tabana yayarak yeni işletme ve genişletilmiş işletmelerin daha büyük hareket etmesini sağlayan bir altyapıya dönüştürmeli"

500 MİLYAR LİRALIK PAZAR VAR

Türkiye'nin hazır giyim pazarında olması gereken noktada olmadığını belirten Öztürk, "Dünyada hazır giyim 500 milyar liralık bir pazara ulaştı. Biz bu pastanın yüzde 3.4'ünü alıyoruz. İstediğimiz ve olmamız gereken düzeyde değiliz. Pazara ciddi yakınlığımız var. Çok fazla avantajlarımız var" dedi.

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Avrupa pazarının çok büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Öztürk, "Avrupa'nın ithalatında Türkiye yüzde 12.2'lerde. Şu an gitmemiz gereken 7 kat yol var. Bunu aşabiliriz. Burada yalnız disipline ihtiyacımız var" dedi.