Koronaya karşı Bosch durmadı: Maske ve teşhis kitine yatırım yaptı

Bosch, Türkiye’de 2019 yılında cirosunu yüzde 11 artışla 21,5 milyar TL’ye yükseltti. Bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında sağlıklı bir büyüme kaydedildi. Bosch Türkiye’nin çalışan sayısı 16 bin 700 kişi olurken, şirket geçen yıl 1,5 milyar TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirdi.

BURSA’YA YATIRIM

Steven Young, “Ayda yaklaşık 6 milyon cerrahi maske imal kapasitesine sahip bu makinelerdeki üretimle, MESS üyesi sanayiciler ve çalışanlarının kaliteli maske ihtiyacı karşılanıyor. Bir MESS üyesi olarak bu iş birliğinden ötürü son derece heyecanlıyız. Bu gelişme, Bosch için de bir ilk oluyor” dedi.

Yatırımlar arasında Bursa Fabrikası’nda önümüzdeki yıl faaliyete girmesi beklenen, benzinli motorlar için geliştirilen yeni nesil yüksek basınç pompalarının imal edileceğini belirten Young, “Üretimde, son model üretim makineleri ve Endüstri 4.0 çözümlerine sahip gelişmiş montaj hatları kullanılıyor” diye konuştu. Türkiye’nin salgın sürecini mükemmel şekilde yönettiğini belirten Steven Young, “Son çeyrekte ekonomide hızlı bir yükseliş olacak. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

SALGINA KARŞI MASKE VE KİT ÜRETİMİ

Bosch, yeni geliştirilen hızlı Kovid-19 testi ve Vivalytic tahlil cihazı gibi girişimleriyle mümkün olan her yerde küresel salgını kontrol altına alma çabalarına katkıda bulunmak istiyor. Şirket, 2020’de bir milyondan fazla hızlı test imal etmeyi ve bunu önümüzdeki yıl üç milyon adede çıkarmayı planlıyor.