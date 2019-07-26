Bosch’tan Türkiye’ye 1,2 milyar yatırım

Türkiye pazarına doğrudan yatırım yapan yabancı şirketler, yatırımlarının karşılığını alınca büyümelerini sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırımları da hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Türkiye pazarındaki faaliyetlerinden söz eden Alman devi Bosch’un Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, Türkiye’de başarılı bir performansa imza attıklarını aktardı. Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında 19 milyar lira satış geliri elde ettiklerini belirten Young, cironun Türk Lirası bazında yüzde 25 arttığını kaydetti. Young, 2018 yılında Türkiye’de 1 milyar liralık yatırıma imza attıklarını da söyleyen, Türkiye’de yatırım yapmak için en doğru zaman olduğunu ifade etti.

1,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl Bosch Türkiye’nin ihracat gelirini 12,1 milyar liraya taşıdığını da dile getiren Young, Türkiye genelinde ihracata yüzde 1,5’luk katkı yaptıklarını açıkladı. Young, 2019 yılında Türkiye pazarındaki hedeflerini ise şöyle sıraladı:

“Zorlu ekonomik şartlara rağmen 2018 yılındaki satış rakamlarını geçmek hedefindeyiz. Türk Lirası bazında yüzde 16 ciro artışı bekliyoruz. Ayrıca 2019 yılında Türkiye’de 1 milyar 200 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz.”

TÜRKİYE’DE İLKLERİ ÜRETİYOR

İş kollarında yaşanan önemli gelişmeleri de paylaşan Young, Manisa’daki termoteknik fabrikasında 888 bin 888 adet duvar tipi kombi üretildiğini ve tarihi zirveye ulaşıldığını söyledi. Bosch Rexroth fabrikasında hidrolik uygulamalara yönelik ağır ekipmanlarda kullanılan yeni nesil hidrolik pompa ve motorun üretimine de başlandığı bilgisini aktaran Young, “Bu yeni seri dünyada ilk kez Bursa’da üretiliyor. Yüzde 90 verimlilikle yüzde 30’a yakın tasarruf sağlıyor” dedi.

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İSTANBUL’A TASARIM MERKEZİ

Avrasya Tüneli’ndeki güvenlik sistemlerinin de Bosch Bina Entegrasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirildiği bilgisini veren Young, tünelde 500 Bosch kamera ve 5 bin 500 adet Bosch markalı yangın alarmı bulunduğunu kaydetti. Türkiye’de önemli işlere imza attııklarını belirten Young, “Türkiye’de öncü sektörü otomotiv olarak belirledik. Farklı sektörlerde de çalışmalar olabiilir. Son olarak 2018’de dünya otomotiv firmaları için çalışmak üzere İstanbul’da tasarım merkezi kuruldu” diye konuştu.

Volkswagen gelmeli

Volkswagen’in Türkiye’ye yapması muhtemel olan yatırımıyla ilgili görüşleri sorulan Steven Young, şunları dile getirdi: “Biz de süreci hem Alman hem de Türk basını üzerinden yakından takip ediyoruz. Ben Volkswagen’in Türkiye’ye gelmesinden çok memnun olurum. Hem Türkiye adına hem de Bosch ile Volkswagen arasındaki ticari ilişki için iyi olur. Volkswagen bizim en büyük müşterimiz. Onlara buradan da ürün gönderiyoruz. Bu sayede hacmi artırabiliriz.”

Yerli otoya destek

Steven Young, yerli otomotivle alakalı da değerlendirmelerde bulundu. Bosch’tan ayrılarak Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ CEO’su olan Gürcan Karakaş’ın bu işi en doğru şekilde başaracağına inandıklarını belirten Young, “Yerli otomotivde Bosch’un pek çok farklı parçaya da katkıda bulunacağını ümit ediyoruz” dedi.

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