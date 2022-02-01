Ekonomi Koyun Keçi Bilgi Sistemi yeniden başvurulara açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koyun Keçi Bilgi Sistemi yeniden başvurulara açılacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, anaç koyun keçi desteklemeleri için çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamamış yetiştiriciler için Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin (KKBS) 2-7 Mart tarihlerinde açılarak başvuruların alınacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Koyun Keçi Bilgi Sistemi yeniden başvurulara açılacak
Foto/arşiv

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında, anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira olan destekleme ödemelerine bazı yetiştiricilerin süresi içinde başvuru yapamadıklarını ifade etti.

Yetiştiricilerin desteklemelerden mahrum kalmamaları için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını aktaran Bayraktar, yetiştiricilere başvuru için bir şans daha verildiğini kaydetti.

Bayraktar, "Destekleme şartlarını taşıyan yetiştiricilerimizin 2021 yılı anaç koyun keçi destekleme başvuru kayıtları 2-7 Mart 2022 tarihlerinde il birliklerimizce KKBS'ye yapılacak, Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerince yerinde yapılacak tespitler doğrultusunda desteklemeye dahil edilecektir." bilgisini verdi.

"Yetiştiricilerin mağduriyeti giderilecek"

Sistemin açılmasıyla daha önce başvuramayan yetiştiricilerin mağduriyetinin giderileceğini vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yetiştiricilerimizin verilen desteklemelerden en iyi şekilde faydalanması temel arzumuzdur. Ekonomik açıdan zor günler geçiren yetiştiricilerimize verilen destekler biraz olsun nefes aldırmaktadır. Bu şansı iyi değerlendirerek başvuru süresinin kaçırılmaması yetiştiricilerimizin yararına olacaktır."

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