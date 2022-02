Dünyanın en değerli banka markası oldu

Dünyanın en değerli banka markası 75,1 milyar dolarla yine ICBC olurken Türkiye'den 8 banka da listede yer aldı.

uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması" sonuçlandı.

Çinli ICBC, 75 milyar 119 milyon dolarlık marka değeriyle bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

ICBC'yi 65 milyar 546 milyon dolarlık marka değeriyle China Construction Bank, 62 milyar 31 milyon dolarla Agricultural Bank of China, 49 milyar 553 milyon dolarla Bank of China takip etti.

Listede 5'inci sıraya 36 milyar 719 milyon dolarlık değerle Bank of America, 6'ncı sıraya 34 milyar 443 milyon dolarla Citi, 7'nci sıraya 30 milyar 148 milyon dolarla Chase, 8'inci sıraya 30 milyar 54 milyon dolarla Wells Fargo, 9'uncu sıraya 28 milyar 888 milyon dolarla JP Morgan, 10'uncu sıraya da 24 milyar 370 milyon dolarla China Merchants Bank yerleşti.

Çinli banka markaları 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturdu

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünya bankacılığının son üç yıldan sonra ilk kez büyüme gösterdiğini belirten İlgüner, Çinli banka markalarının 500 markanın toplam değerinin üçte birini oluşturduğunu söyledi.

İlgüner, listede ilk 4 sırayı Çinli banka markalarının aldığına dikkati çekerek, en değerli banka markaları içinde ABD'li bankaların da önemli yer tuttuğunu bildirdi.

Listeye bu yıl 30 yeni bankanın dahil olduğunu ifade eden İlgüner, Vietnam'ın, en hızlı büyüyen banka markalarıyla dikkati çektiğini dile getirdi.

8 Türk bankasının toplam marka değeri 3,1 milyar dolar

İlgüner, listede 8 Türk bankasının da yer aldığı bilgisini vererek, "Büyük oranda iç pazara odaklı Türk banka markalarının, Türk lirasındaki negatif yönlü değişiklikler sonucu marka değerleri azaldı. Bankaların küresel birer aktör haline gelmesi gerekiyor." dedi.

Listede yer alan 8 Türk bankasının toplam marka değerinin 3,1 milyar dolar olduğunu vurgulayan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye, bankalar başta olmak üzere, hizmet ihracatında istenilen noktada değildir. Gıda, perakende, telekomünikasyon, akaryakıt gibi alanlarda küresel ölçekte faaliyet gösteren marka sayısının artması ülke dış ticaret dengesini olumlu yönde etkileyecektir."

Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2022 Araştırması'nın sonuçlarına göre ilk 20 banka ve marka değerleri (milyon dolar) şöyle sıralandı:

2022

sıra Banka adı Ülke 2022

Marka Değeri

1 ICBC Çin 75.119

2 China Construction Bank Çin 65.546

3 Agricultural Bank Of China Çin 62.031

4 Bank of China Çin 49.553

5 Bank of America ABD 36.719

6 Citi ABD 34.443

7 Chase ABD 30.148

8 Wells Fargo ABD 30.054

9 JP Morgan ABD 28.888

10 China Merchants Bank Çin 24.370

11 RBC Kanada 19.040

12 HSBC Birleşik Krallık 18.005

13 Bank of Communications Çin 17.738

14 TD Kanada 17.513

15 Capital One ABD 17.472

16 Goldman Sachs ABD 16.368

17 Postal Savings Bank Çin 16.336

18 Santander İspanya 15.424

19 Shanghai Pudong Development Bank Çin 14.313

20 Sber Rusya 13.479

Türk bankalarının listedeki sıralamaları ve marka değerleri (milyon dolar) ise şöyle:

2022

sıra Banka adı 2022

Marka Değeri

273 Garanti BBVA 532

279 İş Bankası 507

304 Ziraat Bankası 458

307 Akbank 451

316 Yapı Kredi 428

418 Vakıfbank 270

446 Halkbank 222

468 DenizBank 199