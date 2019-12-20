Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün 18.00'de başlıyor

Otomobilin kadın ustaları geliyor

İskenderun Teknik Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde, 135 erkek ile eğitim gören iki kız öğrenci gayretleri ile dikkati çekiyor. Tek amaçlarının otomotiv ustası olmak olduğunu ifade eden Dilşad Topal ve Simge Özdemir, bu işte kadınların da var olduğunu göstermek istiyor.