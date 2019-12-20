Ekonomi Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün 1800de başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün 18.00'de başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Pakdemirli "12 bin 269 balıkçımıza, 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapılıyor.
10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

  • "Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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