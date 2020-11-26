Küçük yatırımcıya kazandıracak yeni alan

Belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar teknolojinin devri yaşanıyor. Devletlerin ve şirketlerin teknolojiye yatırım yaptığı ölçüde kazandığı ve geleceğin de buna göre şekilleneceği bir dönem bir dönem bu. Peki ya Ayşe teyzenin de teknolojiye yatırım yaparak kazanabileceğini biliyor musunuz?

BİLİNDİK EZBERLERİ GERİDE BIRAKIN

Bize hep bilindik yatırım araçları tavsiye ediliyor. Mesela döviz (kur artışına endeksli), altın karagün önlemi ama hep yastık altında, Borsa derseniz Ayşe Teyze için çok karmaşık, faize gelince riskli tarafı dışında dini hassasiyetleri olan insanların uzak durduğu bir alan. İşte tüm bunların dışında vatandaşın veya küçük yatırımcının birikimlerini değerlendireceği bir yer da var.

DÖNÜŞÜMÜ YÖNETMEK

Yeni nesil yapay zeka, giydiğimiz ayakkabıdan, tükettiğimiz gıdaya kadar neredeyse her alanda, ilk defa bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız şekildeki akıllı sistem kavramını getiriyor. Bu pazar değişikliğine Türkiye iyi hazırlanmak zorunda ve sürecin yönetilmesi kadar finansal açıdan desteklenmesi de önemli. Yeni gelişmekte olan bu alanı ESİM Yazılım YK Başkanı ve İMMİB Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracat Birliği 11. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Esim ile konuştuk.

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SERMAYE AKIŞI HIZLANMALI

Ülkemizin yeterli sermaye birikiminin olmadığı, tasarruf oranlarımızın da, büyüme hedeflerimiz için yeterli sermayeyi karşılamaktan uzak olması malumunuz. Selahattin Esim’e göre bu durumda, gelecekteki hedeflerimize ulaşabilmek için, işletmelerin büyümelerinin önündeki finansmana erişim engelleri ortadan kaldırılması gerekiyor. Sektörün bu konuda değişik finansman modellerini öne sürüp bunların bankalar nezdinde veya halka açık finans kaynakları oluşturma modelleri ile sermaye akışını hızlandırması şart.

Selahattin Esim

YENİ FİNANSMAN MODELLERİ ŞART

Türkiye’nin yapay zeka ekonomisine geçişini sağlayacak bilişim sektörünün gelişimi için Esim, “Start-Up ve KOBİ’lerin güçlenmesini sağlayacak finansman modellerinin (hisse opsiyonu, crowdfunding, melek yatırımcı vb.) internet üzerinden oluşturulacak bir platform üzerinden hukuki güvencesi var olacak şekilde devreye girmesi sağlanmalıdır” önerisinde bulunuyor. Esim, vatandaşların mevduatlarını döviz, altın, borsa ve faiz gibi geleneksel kanallara yönlendirdiğini belirterek, “Bunların dışında, bilgi ekonomisi olan gelişmiş ülkelerde üretim sektörünün gelişimi için Start-Up ve KOBİ’lerin güçlenmesini sağlayacak hisse opsiyonu, Crowdfunding, melek yatırımcı, risk sermayesi gibi finansman modelleri mevcut” diyor.

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AYŞE TEYZE OYUN DIŞI KALMAMALI

Ülkemizde bu finansman modellerinden bazılarının uygulanması için kurulan Borsa İstanbul Özel Pazar’ın önünde ne yazık ki küçük yatırımcıyı oyuna dahil etmeyen bazı engeller bulunduğunu belirten Selahattin Esim, durumu şöyle özetliyor: “Ülkemizde bu finansman modellerinden bazılarının uygulanması için kurulan Borsa İstanbul Özel Pazar’ın önünde ne yazık ki küçük yatırımcıyı oyuna dahil etmeyen bazı engeller bulunuyor. Örneğin, yatırımcıların en az 1 milyon TL bankada mevduatlarının olması gibi kuralları nedeniyle de Ayşe Teyze ve Ahmet Amca oyun dışı kalıyor. Teknoloji Geliştirme İndeksi'nin yani şirketlerin değerini ölçen bir sistemin olmaması ayrı bir sorun. Yükselen Girişimlerin en az 2 yıl önce kurulmuş olması Startupların son 2 yıldaki aktif varlıklarının veya satış gelirlerinin en az 5 milyon TL olması gibi gerekçeler de söz konusu engeller arasında yer alıyor.”

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME İNDEKSİ OLUŞTURULSUN

Borsa İstanbul Özel Pazar sisteminde yapılması gerekenleri Esim şu sözlerle açıkladı: “Ufak büyük diye ayırım yapmadan tüm vatandaşların internet üzerinden 10 dolar bile olsa yatırım yapabileceği bir platformun dönüştürülmesi gerekiyor. Yeni kurulmuş bir startup’ın Teknoloji Geliştirme İndeksi belirlenerek Özel Pazar'da finansa ulaşmasını sağlamak önemli. BİST Özel Pazar bünyesinde firmalara teknoloji geliştirme indeksine göre rating verecek bir gözetim kurumunun oluşturulması. Özel Pazar’da halka arz yapma imkanı olmayan piyasada yerleşik ve kendini kanıtlamış KOBİ’lerin hisse veya opsiyon satmasının sağlanması ve başarı öykülerinin oluşturulması ve vatandaşın yatırım yapma güveninin sağlanmas, gözetim kurumu tarafından kriterler belirlenerek kötü niyetli firmaların elenmesi gerekiyor. Öte yandan, BİST Özel Pazar’dan elde edilecek gelire sistem oturana kadar düşük vergi uygulanması veya vergi muafiyeti sağlanması.”