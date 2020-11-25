Bakan Dönmez açıkladı: 6 Kasım'da rekor kırdık

'Yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz'

TOBB Ekonomi Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanları iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir' ifadelerini kullandı.