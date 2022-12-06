Ekonomi Külliyede Fuat Oktay başkanlığında ekonomi toplantısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Külliye'de Fuat Oktay başkanlığında ekonomi toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Külliye'de ekonomi toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesi EYT oldu.

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Külliyede Fuat Oktay başkanlığında ekonomi toplantısı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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