​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği 2023 yılı asgari ücret konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret 2023 için dikkat çeken açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda 2023 asgari ücreti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır."
"Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.
Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir."