Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişinin merak ettiği 2023 yılı asgari ücret konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret 2023 için dikkat çeken açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Kurulu'nda 2023 asgari ücreti ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

"Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır."

"Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir.

Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Şubat ayından itibaren daha makul bir yere gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tuttuk
OYNAT 01:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tuttuk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, ''Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır. Geçmişte sosyal barışı tehdit eden gerilimlerin yol açtığı sıkıntıları epeyce yaşamış bir ülkeyiz. Kuruluş amaçlarının dışına çıkarak ideolojik kavgaların bayraktarlığını yapan tarafların çekişmelerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Bunun için biz iktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tutarak tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar geliştirmeye ve uygulamaya özel önem verdik'' dedi.


TOGGa yoğun ilgi

TOGG'a yoğun ilgi

İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitterda en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu

​'Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daki 'Kardeş Yumruğu' tatbikatına katılan askerlere seslendi.

MSB kazanın sebebini açıkladı.

Hedefler tam isabetle vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.