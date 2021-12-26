Ekonomi Kur bahanesiyle zam yapana ceza yağacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kur bahanesiyle zam yapana ceza yağacak

Kurdaki artışı bahane edip ürünlere fahiş zam yapan fırsatçılara ceza geldi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, vatandaşların şikayeti üzerine yaptığı denetimlerde beyaz peynir, tavuk ve kırmızı et gibi ürünlerde maliyet artışı olmamasına rağmen yüzde 20 üzerinde zam yapıldığını tespit etti. Kurul, fahiş fiyat uygulayanlara idari para cezası kesilmesine karar verdi. Cezalar 143 bin TL’yi bulabilir.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kur bahanesiyle zam yapana ceza yağacak
Pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, maliyet artmamasına rağmen fiyatların arttığını tespit etti.

Fahiş fiyat artışına karşı kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cuma günü yılın son toplantısını yaptı. Vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen bazı fırsatçıların yüzde 20’nin üzerinde fiyat artışları yaptığı tespit edildi. Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesilmesine karar verildi.

Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor.
Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI

Pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün yılın son değerlendirme toplantısını yaptı.

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından en çok şikayet Bursa’dan geldi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan kurul 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı satıcıların haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

Bağcılar’da marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
OYNAT 00:59
Bağcılar’da marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Bağcılar'da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi.

Kurul, şikayetler sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyet artmamasına rağmen fırsatçıların yüzde 20’nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi. Bir fırsatçının beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yaptığı tespit edildi.

144 BİNE KADAR CEZA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu haksız fahiş fiyat artışı yapan söz konusu satıcılara idari para cezası kesilmesine karar verdi. Bu fırsatçılara, 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

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