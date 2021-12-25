​Fahiş fiyat böyle denetleniyor: Ticaret Bakanlığı ile belediyeler yakın takipte

Dolarda yaşanan sert düşüşün ardından gözler market raflarındaki fiyatlara çevrildi. Kamuoyu döviz kurlarındaki düşüşün gıda fiyatlarına indirim olarak yansımasını beklerken; Belediyeler ve Ticaret Bakanlığı birimleri de 81 ilde ortaklaşa yaptığı fiyat denetimlerini sıkılaştırdı.

BAKANLIKLA KOORDİNELİ

Bursa, Kocaeli, Kayseri, Konya, Ağrı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyeler, marketlerde yapılan denetimleri Yeni Şafak’a anlattı. Ticaret Bakanlığı ekipleri ile birlikte marketlerde etiket denetimleri yaptıklarını aktaran belediye yetkilileri, belirlenen ürünün 1 hafta aralıklarla fiyatlarına bakıldığını ve buna göre işlem yaptıklarını söyledi.

STOKÇU TEYAKKUZU

Yetkililer yapılan denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte, zabıta personellerimiz marketlere gidiyoruz. Temel gıda maddelerinden belirlediğimiz 10 ürünün, fiyat etiketine ve son kullanma tarihine bakıyoruz. Ayrıca, rafta farklı, kasada farklı fiyat var mı buna da bakıyoruz. Stokçuluğa karşı da teyakkuz halindeyiz. Tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuyoruz ve Ticaret il Müdürlüğü ekiplerimize teslim ediyoruz. Onlar da Bakanlık marifeti ile fahiş fiyat uygulayan marketlere gerekli cezai işlemi uyguluyor. Son dönemde denetimlerimiz arttı. Özellikle döviz kurlarında yaşanan düşüşün fiyat etiketlerine yansıtılıp, yansıtılmayacağını dikkatle takip ediyoruz. Önümüzdeki iki hafta içerisinde, yapmakta olduğumuz denetimlerle birlikte sonuç alacağımıza inanıyoruz.”

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Belediye ekipleri marketlerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.

OYNAT 00:59 Bağcılar’da marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı Bağcılar'da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirildi.



Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi.



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FIRSATÇIYA AF YOK

Döviz kurunun düşüş trendine girmesiyle birlikte başta marketler olmak üzere her sektörde fiyatların da düşmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, fiyat denetimlerini sıklaştıracak. Ticaret Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında görevli müfettişler fahiş fiyat denetimi yapacak. Öncelikle gıda ve temel ihtiyaç ürünleri incelenecek. Müfettişler tüketicilerden gelen şikayetlere göre belirledikleri ürün skalasına bakacak. Son bir yıl ve son bir haftalık fatura kayıtları istenecek.

FARK KARŞILAŞTIRMASI

Ürünün raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakılacak. Marketlerin ürünü ne kadara aldığı, alış ile satış arasındaki fiyat farkı, stok durumu, fiyat oynama aralığı tek tek incelenecek. Faturalar devletteki kayıtlarla karşılaştırılacak. Yapılan denetimler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından inceleme altına alacak ve fiyatlarda indirime gitmeyenlere ceza kesilecek. 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilecek.

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3 MİLYAR LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Koronavirüs sürecinde haksız ve fahiş fiyat uygulamaları gerekçesiyle zincir marketler ve tedarikçi firmalara Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilmişti. 5 zincir market ve bir tedarikçi firmaya haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle 3 milyar TL’ye yakın para cezası verilmişti.

Fahiş fiyat şüphesi varsa faturaya bakılıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı şikayetleri üzerine, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara’daki marketlerde denetim yaptı.

ÜRÜNLERİN ALIŞ FATURASINI İSTEDİK

Adnan Benli, denetimin ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Yaptığımız denetimde, fahiş fiyat artışı tespit ettiğimiz ürünleri ya da ön incelemede fahiş fiyat kanaatine vardığımız ürünlerin üretici-tedarikçi firma satış faturalarını Bakanlık bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na intikal ettiriyoruz. Kurul yaptığımız tespit ve incelemeler sonucunda ve onlara sunduğumuz belge ve bulgularla inceleme yaparak, herhangi bir fahiş fiyat artışı varsa cezai işlem uygulamaktadır” dedi.

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