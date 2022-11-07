Ekonomi Kuralar canlı yayınlanacak Şırnak ve Ardahanda noter huzurunda çekilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuralar canlı yayınlanacak: Şırnak ve Ardahan’da noter huzurunda çekilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekiliyor. Şırnak ve Ardahan’da noter huzurunda çekilecek kuralar canlı olarak yayınlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuralar canlı yayınlanacak: Şırnak ve Ardahan’da noter huzurunda çekilecek
​Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kuralar bugün çekiliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimleri bugün başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti. İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, ilk kuraların bugün Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayınlanacağı bilgisi verildi.

İŞTE KURA ÇEKİLECEK İLLER

  • Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:
  • 7 Kasım Pazartesi:
  • - Şırnak 1450 konut
  • - Ardahan 250 konut
  • 8 Kasım Salı:
  • - Kars 1070 konut
  • - Siirt 903 konut
  • 9 Kasım Çarşamba:
  • - Iğdır 550 konut
  • - Batman 1850 konut
  • 10 Kasım Perşembe:
  • - Ağrı 1480 konut
  • 10 Kasım Perşembe, 11 Kasım Cuma:
  • - Mardin 2 bin 550 konut
  • 11 Kasım Cuma, 12 Kasım Cumartesi:
  • - Van 2 bin 800 konut
  • 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba:
  • - Şanlıurfa 7 bin 100 konut
  • 15 Kasım Salı:
  • - Hakkari 804 konut
  • 16 Kasım Çarşamba:
  • - Bitlis 1250 konut

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