Ekonomi TOKİ Başkanı Bulut Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu
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TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu

Toğlu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Cumhurbaşkanı'mızın 13-14 Eylül'de açıklamış olduğu 250 bin sosyal konut, bir milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeriyle ilgili 31 Ekim itibarıyla konut başvuruları tamamlandı. 5 milyon 100 binin üzerinde geçerli başvuru oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
TOKİ Başkanı açıkladı! İşte sosyal konut projesinde geçerli başvuru sayısı
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca oluşturulan ve Trabzon'a getirilen 'İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa' projesinin tanıtım TIR'ını ziyaret etti.

Bulut, sanal gerçeklik gözlükleriyle TOKİ projelerindeki daireleri inceledi.

Ömer Bulut
Ömer Bulut

Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Burada açıklamalarda bulunan Bulut, “Cumhurbaşkanı'mızın 13-14 Eylül'de açıklamış olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon altyapılı arsa ve 10 bin iş yeriyle ilgili 31 Ekim itibarıyla konut başvuruları tamamlandı. 5 milyon 100 binin üzerinde geçerli başvuru oldu. Konut, arsa ve iş yeri başvuruları 1 hafta daha uzatıldı, ayın 7'sinde bitiyordu 14'üne kadar uzatıldı. Dolayısıyla bu uzatma sebebimiz konut başvurusunda bulunan arkadaşların arsaya da başvurabileceği 2'sinden 1'ini tercih etmesi yönünde zaten olanak sağlanmıştır. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu süreç içerisinde arsaya da başvurabilirler. Tıpkı burada sanal ortamda görme imkanı bulduğumuz konutlarla aynı mimari özellikte, aynı kalitede olacak konutlarımız. Bölgeler arasında cephe farklılıklarıyla o bölgeye hitap eden konutlar olacak. Bunu tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. TIR'lar bütün şehirlerimizi dolaşıyor” diye konuştu.

Trabzon’da kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirten Bulut, "Proje kapsamında Trabzon'da 2 bin 550'ye yakın konut, 500 altyapılı arsa ve 250'ye yakın iş yeri yapılacak. Trabzon'daki yatırımlarımız zaten bununla sınırlı değil. Sayın başkanımızın çok yakından takip ettiği, bugün herkesin gözünün önünde olan bir Çömlekçi projemiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Trabzon'daki yatırımları her platformda gündeme getirip takip ediyor. Dolayısıyla en önemli projelerden biri kentsel dönüşüm olarak Çömlekçi projesi. İlk etapta projemizi artık belli bir noktaya getirdik. İnşallah seçime kadar zaten taşınmaya başlar insanlar. Onun ikinci etabıyla ilgili başkanımızla yine milletvekillerimizle istişare etmek suretiyle en uygun proje haritası çalışmalarını tamamladık. Son değerlendirmeyi yaptıktan sonra da önümüzdeki süreçte ihalelerini yapacağız" dedi.

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